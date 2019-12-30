Происшествия

ИзвестияИзвестияПьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Крыму

Ведомство уточнило, что 26-летний сотрудник полиции находился за рулем служебного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось
«Поздним вечером 4 января текущего года 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулём служебного автомобиля на улице Ленина посёлка городского типа Первомайское совершил наезд на троих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 года рождения и женщину 1990 года рождения», — говорится в заявлении
.
RT на русском11:59

Подробнее о событии

МВД в Крыму начало проверку после ДТП с пьяным полицейским за рулём

ИА Крыминформ11:05

В Крыму полицейского задержали после ДТП с одним погибшим

РИА Новости11:21

В Крыму пьяный полицейский сбил пешеходов на переходе

RT на русском11:59

Пьяный полицейский на служебной машине сбил 3 пешеходов

Московский Комсомолец12:30

В Крыму после ДТП со смертельным исходом задержан глава райотдела участковых

Эхо Москвы11:35

В Крыму задержали сбившего трех человек участкового полиции

РБК12:43

Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму

Газета.Ru11:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Космос

Китай вывел на орбиту Земли космическую платформу нового поколения

Вывод спутниковой платформы нового поколения DFH-5 с новейшим спутником связи «Шицзянь-20» на геосинхронную орбиту Земли завершен успешно, 5 января сообщает Синьхуа.
Красная весна 15:34
Армия и оружие

СМИ сообщили о ракетном обстреле центра Багдада

Известия 15:08
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию

ТАСС 13:53
Футбол

Защитник «Динамо» Киев — венгерской прессе: похоже, у моего клуба закончились деньги

Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар рассказал о подготовке украинского клуба ко второму кругу УПЛ.
Чемпионат 12:26
Политика

В НАТО созвали срочное заседание из-за ситуации в Ираке

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО из-за обострения ситуации в Ираке, передает РИА Новости.
Газета.Ru 12:04
Недвижимость

Квартирный запрос: в 2019 году россияне чаще всего покупали двушки

По данным ведущего эксперта компании «Миэль — Сеть офисов недвижимости» Евгения Коноплёва, в Москве чаще всего покупали двухкомнатные квартиры.
Известия 16:01
Экономика

Получится ли у азиатских стран заменить в расчётах доллар США

В 2020 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) может объявить о создании новой резервной валюты в противовес доллару США.
RT на русском 09:22
Политика

Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.
Lenta.ru 15:11
Политика

Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
РИА Новости 13:54
Общество

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 января 2020 года

Если вы ударитесь в работу и придумаете новые проекты, то не только сможете воплотить все идеи в жизнь, но и обрести очень полезные связи.
Красный Север (ЯНАО) 03 января в 10:56
Хоккей

Замула: у канадцев всё залетало – какой-то гол от пятки, в большинстве забили

Не могу сказать, что было не так, но у канадцев всё залетало. Какой-то гол от пятки, в большинстве забили.
Чемпионат 16:44
Хоккей

Золото уплыло из наших рук… Сборная России вела игру, но уступила канадцам в финале МЧМ

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о финале сборной России против канадцев (3:4) на молодежном чемпионате мира.
Матч ТВ 16:23
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Известия 07:46
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда 14:08
Кино

Время похорон

Своей всепоглощающей жадностью Дисней не только убивает знаковую вселенную, но и ставит её поклонников в неловкое положение.
Эхо Севера 04:40
Общество

В России сегодня вводятся ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемых цитрусовых из Китая.
Эхо Москвы 16:03
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Политика

В США отменяют выступления Игоря Бутмана

Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. У Бутмана есть американский паспорт.
Полит.ру вчера в 07:56
Хоккей

Почему судьи не удалили канадца за выброс шайбы в камеру, видео момента и объяснение

Чемпионат 16:45
Футбол

Бранислав Иванович отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Капитан петербургского «Зенита» Бранислав Иванович не будет продлевать контракт с клубом и станет свободным агентом по окончании текущего сезона 2019/2020.
Мойка78 12:04
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости 10:56
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии

"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 13:26
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Армия и оружие

При атаке боевиков в Кении погибли военные США

При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
RT на русском 15:55
Хоккей

Подколзин: «У нас хорошая команда, хорошие пацаны. Мы играли, а не мучились»

Нападающий сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение от Канады (3:4) в финальном матче молодежного чемпионата мира в Чехии.
Sport24.ru 16:33
Политика

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

РИА Новости 10:20
Космос

Budweiser планирует сварить пиво в космосе

В 2017 году материнская компания Budweiser, Anheuser-Busch InBev, объявила об инициативе построить первый пивоваренный завод на Марсе.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
Хоккей

Мифтахов — о МЧМ: «Это было лучшее время моей жизни»

Sport24.ru 16:47
Кино

Американская организация кинокритиков назвала лучший фильм 2019 года

Актуальные Новости 11:13
Общество

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
РИА Новости 07:41
Главное