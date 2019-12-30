Происшествия
ИзвестияПьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Крыму
Ведомство уточнило, что 26-летний сотрудник полиции находился за рулем служебного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
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с чего всё началось
«Поздним вечером 4 января текущего года 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулём служебного автомобиля на улице Ленина посёлка городского типа Первомайское совершил наезд на троих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 года рождения и женщину 1990 года рождения», — говорится в заявлении.RT на русском11:59
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