Происшествия
Красная веснаПьяный водитель врезался в памятник Александру III в Иркутске
Врезался в памятник императору Александру III на набережной Ангары в Иркутске водитель автомобиля «Мерседес» 2 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Водитель кроссовера «Мерседес» врезался в памятник около 5:40.
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Пьяный водитель Mercedes-Benz врезался в памятник Александру Третьему в Иркутске
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Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
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