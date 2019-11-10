Происшествия
ИзвестияПьяный житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
Молодой человек, предположительно, убил своего знакомого и взял в заложники девушку в Магадане, на улице Зайцева. По предварительным данным, 21-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения убил 27-летнего мужчину, а затем захватил в заложники 18-летнюю девушку, угрожая ей ножом.
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Следком возбудил уголовное дело по факту убийства и захвата заложника в Магадане
MagadanMedia.ruвчера в 19:38
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