Происшествия

ИзвестияИзвестияПьяный житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу

Молодой человек, предположительно, убил своего знакомого и взял в заложники девушку в Магадане, на улице Зайцева. По предварительным данным, 21-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения убил 27-летнего мужчину, а затем захватил в заложники 18-летнюю девушку, угрожая ей ножом.
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Уголовное дело возбудили после убийства и захвата заложника в Магадане

ТАССвчера в 18:57

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства и захвата заложника в Магадане

MagadanMedia.ruвчера в 19:38

Пьяный житель Магадана убил собутыльника и захватил заложниц

Телеканал 360°вчера в 14:30

Полиция задержала магаданца, убившего собутыльника и взявшего заложницу

Пятый каналвчера в 23:55

Магаданец, убив друга, просил за освобождение заложницы выпивку и машину

РИА Новостивчера в 22:04

Захвативший заложницу магаданец требовал от полиции еду и выпивку

РЕН ТВвчера в 22:10

В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы

РБКвчера в 21:24
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Происшествия

Преподавателя СПбГУ задержали после обнаружения женских рук в рюкзаке

Известия вчера в 07:46
Политика

Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
РИА Новости вчера в 22:23
Политика

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Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Политика

Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР

По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Политическая Экспертиза вчера в 05:20
Политика

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Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 08 ноября в 10:34
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Российская газета 07 ноября в 09:48
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По мнению Бубнова, новый наставник "Спартака" Доменик Тедеско правильно сделал, отправив полузащитника команды Зелимхана Бакаева в центр, чтобы тот продемонстрировал, что умеет отдавать голевые передачи.
Газета.Ru вчера в 18:49
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РИА Новости 08 ноября в 20:17
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Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной

Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
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Потепление до 12 градусов ожидается в Москве в воскресенье

Облачная с прояснениями погода, дождь и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 10 ноября.
Москва 24 вчера в 23:14
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
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Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей

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Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.
Ведомости 08 ноября в 08:41
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РИА Новости вчера в 23:28
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею победила США в финале Кубка вызова

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В результате лесных пожаров на северо-востоке Австралии погибли по меньшей мере два человека, еще семеро считаются пропавшими без вести.
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Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru 08 ноября в 14:21
Политика

Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам

Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
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В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
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Измерение радиуса заряда протона на новом устройстве составило примерно 0,831 фемтометра.
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«Вашингтон» переиграл «Вегас» с двумя очками Кузнецова

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" уверенно переиграл хоккеистов "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра прошла на льду вашингтонской "Кэпитал Уан-Арены" и закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
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Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников

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Всемирный банк поддержал украинскую земельную реформу, которая предполагает введение в стране открытого рынка сельскохозяйственных земель.
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Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.
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Армия и оружие

Пентагон признал отставание от России в гиперзвуковом оружии

Представитель Пентагона, полковник ВВС США Роберт Карвер заявил, что США были мировым лидером в исследованиях гиперзвуковых систем в течение многих десятилетий, но не решились использовать такие технологии в качестве оружия, поэтому отстали от России.
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Роскачество обновило рейтинг смартфонов

Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.
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