Общество
КоммерсантъПьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
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Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.Известиявчера в 16:01
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Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
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Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию
Привычка ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы.
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Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле
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В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
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Общество
Япония начала подготовку к внедрению 6G
Правительство Японии решило начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G), которое запланировано на 2030 год, передает телеканал NHK.