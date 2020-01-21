Общество

Газета.RuГазета.RuПьяных нарушителей предложили направлять на лечение насильно

Право направлять на обязательное лечение нарушителей предлагается дать судам. Кроме того, суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактические меры или медицинскую либо социальную реабилитацию. Уточняется, что подобные меры сегодня уже действуют в отношении наркоманов.
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с чего всё началось

Трезвый кодекс: пьяных нарушителей хотят обязать лечиться

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Известия16:01

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За неоднократное распитие алкоголя в неположенных местах хотят отправлять на принудительное лечение

URA.Ru18:55

В Кабмине предложили лечить из-за частого распития в неположенных местах

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Известия17:27

Пьяниц-нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение

РЕН ТВ16:10
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Названа сильнейшая лига 2019 года. РПЛ ниже чемпионатов Эквадора и Кипра

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Не исключено, что, создавая этот макет, дизайнеры АвтоВАЗа вдохновлялись японскими внедорожниками начала 80-х – Mitsubishi Pajero L040 образца 1981 года и Toyota Land Cruiser J60.
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Политика

Медведев оценил работу своего правительства

Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
BFM.ru вчера в 05:49
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Boeing выявила новые проблемы у самолета 737 MAX

Американская компания Boeing обнаружила в программном обеспечении самолета 737 MAX недочеты, о которых ранее было не известно.
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Lenta.ru 08:36
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В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
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Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о предстоящей свадьбе. Она озвучила эту новость на вечеринке по случаю своего дня рождения.
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Netflix покажет мультфильмы Миядзаки

Стриминговый сервис Netflix купил права на международный показ мультфильмов японской анимационной студии Ghibli, передает The Verge.
Газета.Ru 06:34
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В Багдаде ракетами обстреляли район посольства США

РБК 17:22
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Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
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Шоу-бизнес

В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко

4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
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Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Владимир Зеленский получил официальный отказ в праве выступить на форуме, посвященном памяти жертв холокоста и 75-ой годовщине освобождения узников Освенцима (Аушвица), который состоится в Израиле.
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РИА Новости 20:36
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
РБК 20:14
Происшествия

Пять человек погибли во время пожара в Томской области

Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
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Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Вести.Ru 04:35
Энергетика

Переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
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Принц Гарри покинул Великобританию во второй половине дня, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган и сыну Арчи, сообщает The Sun.
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Всего, по состоянию на 20 января, в ДФО заключили 440 кредитных договоров на общую сумму 1,55 млрд рублей.
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В Госдуме поддержали запрет на снятие комиссии за платежи по ЖКХ

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Известия 01:48
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Власти Забайкалья отчитались о 100-процентном исполнении нацпроекта «Здравоохранение»

В целом до 2021 года в рамках нацпроекта и плана центров экономического роста на развитие здравоохранения Забайкальского края планируется направить около шести миллиардов рублей.
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Здоровье

ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки коронавируса в Китае

Коронавирус нового типа был выявлен местными специалистами 7 января.
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Общество

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 января 2020 года

Прагматичным представителям Знака сегодня повезет.
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Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
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Фигурное катание

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Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
Рамблер 05:28
Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Новые автомобили вчера в 23:04
Теннис

Квитова вышла во второй круг Australian Open

Чешка Петра Квитова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
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