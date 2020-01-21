Общество
Газета.RuПьяных нарушителей предложили направлять на лечение насильно
Право направлять на обязательное лечение нарушителей предлагается дать судам. Кроме того, суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактические меры или медицинскую либо социальную реабилитацию. Уточняется, что подобные меры сегодня уже действуют в отношении наркоманов.
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с чего всё началось
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.Известия16:01
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Названа сильнейшая лига 2019 года. РПЛ ниже чемпионатов Эквадора и Кипра
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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.
Общество
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Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
Общество
Boeing выявила новые проблемы у самолета 737 MAX
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Кадыров ответил на заявления о новом назначении
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Шоу-бизнес
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Стриминговый сервис Netflix купил права на международный показ мультфильмов японской анимационной студии Ghibli, передает The Verge.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко
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Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Владимир Зеленский получил официальный отказ в праве выступить на форуме, посвященном памяти жертв холокоста и 75-ой годовщине освобождения узников Освенцима (Аушвица), который состоится в Израиле.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Происшествия
Пять человек погибли во время пожара в Томской области
Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
Энергетика
Переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к семье
Принц Гарри покинул Великобританию во второй половине дня, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган и сыну Арчи, сообщает The Sun.
Экономика
Ипотеку под 2% выдали на 1,55 млрд рублей на Дальнем Востоке
Всего, по состоянию на 20 января, в ДФО заключили 440 кредитных договоров на общую сумму 1,55 млрд рублей.
Общество
В Госдуме поддержали запрет на снятие комиссии за платежи по ЖКХ
Законодательный запрет на снятие комиссии при оплате услуг ЖКХ порадует россиян, особенно малообеспеченных, у которых на платежи уходит большая часть бюджета.
Экономика
Власти Забайкалья отчитались о 100-процентном исполнении нацпроекта «Здравоохранение»
В целом до 2021 года в рамках нацпроекта и плана центров экономического роста на развитие здравоохранения Забайкальского края планируется направить около шести миллиардов рублей.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки коронавируса в Китае
Коронавирус нового типа был выявлен местными специалистами 7 января.
Общество
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 января 2020 года
Прагматичным представителям Знака сегодня повезет.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
Фигурное катание
Туктамышевой предложили выступать за Канаду
Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Теннис
Квитова вышла во второй круг Australian Open
Чешка Петра Квитова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.