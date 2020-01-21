Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.

с чего всё началось

Право направлять на обязательное лечение нарушителей предлагается дать судам. Кроме того, суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактические меры или медицинскую либо социальную реабилитацию. Уточняется, что подобные меры сегодня уже действуют в отношении наркоманов.

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