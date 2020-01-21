Общество

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Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение. Соответствующие положения проработают МВД и Минюст до 1 марта.
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с чего всё началось

Трезвый кодекс: пьяных нарушителей хотят обязать лечиться

Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения или выпивали в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
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