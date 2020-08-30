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Пять БТР прибыли к резиденции президента в Минске

К резиденции президента Белоруссии в Минске прибыли для охраны пять БТР, которые расположились между дворцом и выставочным комплексом «Белэкспо». Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает «Интерфакс». Часть протестующих тоже добралась до резиденции.В источнике
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ТАСС

Манифестанты в Минске стали уходить от резиденции Лукашенко

ТАСС11:21
РБК

В Минске силовики перекрыли подход к резиденции Лукашенко

РБК10:12
Интерфакс

Протестующие в Минске пошли к президентской резиденции

Интерфакс08:33
Коммерсантъ

Митингующие частично ушли от резиденции Лукашенко

Коммерсантъ11:38
РИА Новости

К оцеплению у резиденции Лукашенко в Минске подошли БТРы

РИА Новости09:58
RT на русском

Резиденцию Лукашенко в Минске взяли под усиленную охрану

RT на русском09:42
Говорит Москва

В Минске протестующие вплотную подошли к резиденции Александра Лукашенко

Говорит Москва10:26
КП - Беларусь

Протестующие подошли ко Дворцу Независимости и скандируют «Трибунал!»

КП - Беларусь10:48

В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
РИА Новости08:52
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5% случаев коронавируса в Калининграде приходится на детей

Новый Калининград В Калининградской области 5% случаев заражения коронавирусом приходится на детей, заявила в субботу, 29 августа, на встрече с родителями первоклассников глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура.
Новый Калининград.Ruвчера в 16:08

Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»

«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"»,— говорится в пресс-релизе Госдепартамента.
Коммерсантъ22:25
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