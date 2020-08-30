Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Пять БТР прибыли к резиденции президента в Минске

К резиденции президента Белоруссии в Минске прибыли для охраны пять БТР, которые расположились между дворцом и выставочным комплексом «Белэкспо». Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает «Интерфакс». Часть протестующих тоже добралась до резиденции.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Минске силовики перекрыли подход к резиденции Лукашенко

РБК10:12
RT на русском

Резиденцию Лукашенко в Минске взяли под усиленную охрану

RT на русском09:42
РИА Новости

Протестующих в Минске призвали не подходить к ОМОНу

РИА Новости10:11
ТАСС

Манифестанты в Минске подошли вплотную к резиденции Лукашенко

ТАСС10:20
Эхо Москвы

Десятки тысяч протестующих вышли сегодня на улицы Минска

Эхо Москвы10:03
Интерфакс

Протестующие в Минске пошли к президентской резиденции

Интерфакс08:33
Коммерсантъ

Для охраны резиденции Лукашенко прибыли семь БТР

Коммерсантъ10:26

Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

О планах сделать «фактором риска» бренд и модель страхуемой машины уже сообщили «Ингосстрах» и «Страховой Дом ВСК», ценник полиса ОСАГО у которых в ближайшее время тоже будет варьироваться от семейного положения самого страхователя.
32CARS.ru09:46
341

«Черный халифат» активизирует военные действия в Сирии

Источник сообщил, что у «черного халифата» есть еще несколько укрытий и баз по всему региону Бадия Аш-Шам, и что террористам удалось быстро отойти на запасные базы до того, как сирийская армия начала свою операцию в западном Дейр-Эз-Зоре.
Аргументы недели07:51

Путин и Лукашенко обещали укрепить сотрудничество России и Белоруссии

Готовность укреплять сотрудничество между Россией и Белоруссией подтвердили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, 30 августа сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна05:56
1K