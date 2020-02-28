Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПять богатейших россиян потеряли за сутки $6 млрд из-за коронавируса

Состояние пяти самых богатых россиян за день снизилось почти на $6,1 млрд. Больше всех потеряли президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, сообщает Forbes.
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Суммарное состояние пяти богатейших российских бизнесменов за сутки резко снизилось на фоне распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time
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РИА Новости10:46

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Пять богатейших россиян потеряли за сутки $6 млрд из-за коронавируса

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Богатейшие россияне за день потеряли $3,2 миллиарда из-за коронавируса

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Главные богачи России за сутки потеряли 5,5 миллиарда долларов

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Forbes: пятеро богатейших россиян лишились $6 млрд за день из-за коронавируса

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Пятеро российских олигархов потеряли миллиарды долларов за день из-за коронавируса

URA.Ru07:52

Пятерка богатейших россиян за день потеряла $6 млрд

РБК10:03
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 23:13, Ашберн
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Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
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В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

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Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «лучший режиссер» за ленту «Офицер и шпион».
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В Москве объявили «желтый» уровень опасности

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В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
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В Анкаре сообщили, что в Идлибе погиб турецкий военный

Турецкий военнослужащий погиб в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб.
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Армия и оружие

Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Газета.Ru 20:17
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
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Обновленный Hyundai Santa Fe появится в России в 2020 году

Издание «Колёса.ру» со ссылкой на управляющего директора «Хёндэ Мотор СНГ» Алексея Калицева сообщает о том, что страт продаж рестайлингового Hyundai Santa Fe может состояться до конца этого года.
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Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 06:23
Политика

На Украине не собираются праздновать День Победы

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.
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Происшествия

Число погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех

Газета.Ru 16:45
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru 12:59
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«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию

Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Югополис 04:38
Наука

Естественный нейрон связали с кремниевым через интернет

Группа ученых из Великобритании, Германии, Италии, и Швейцарии под руководством Алексантроу Серба (Alexantrou Serb) из Саутгемптонского университета создала систему, которая с помощью мемристора соединила искусственные нейроны с биологическими и могла передавать сигналы в обоих направлениях.
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«Крылья Советов» в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом»

Газета.Ru 12:29
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«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении

Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Ведомости 10:56
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Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
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Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Pravda.Ru 08:40
Общество

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Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
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Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Известия 10:10
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«Рейнджерс» Панарина пропустили 5 шайб от «Филадельфии»

Встреча прошла в Филадельфии на арене "Веллс Фарго Центр" в присутствии 19 581 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.
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Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира

На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
РИА Новости вчера в 04:09
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Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
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Антисептики для рук могут повысить риск заражения коронавирусом

Частое использование антисептических средств с содержанием спирта для мытья рук способно увеличить вероятность заражения коронавирусом через кожные заболевания и порезы, считают японские медики.
Волгоградская правда 21:15
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В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями

Около 16 тысяч человек с редкими (орфанными) заболеваниями живут в России, около 7,5 тысяч из них - дети, Минздрав на обеспечение пациентов наиболее дорогими лекарствами в 2020 году выделил более 61 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
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В Росгидромете пообещали аномально теплый март

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Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
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Детдомовец попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

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