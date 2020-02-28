Экономика
КоммерсантъПять богатейших россиян потеряли за сутки $6 млрд из-за коронавируса
Состояние пяти самых богатых россиян за день снизилось почти на $6,1 млрд. Больше всех потеряли президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, сообщает Forbes.
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Суммарное состояние пяти богатейших российских бизнесменов за сутки резко снизилось на фоне распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time.РИА Новости10:46
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Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Кино
Полански получил премию «Сезар» за режиссуру
Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «лучший режиссер» за ленту «Офицер и шпион».
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень опасности
На 27 и 28 февраля из-за мокрого снега с дождем объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Общество
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Армия и оружие
В Анкаре сообщили, что в Идлибе погиб турецкий военный
Турецкий военнослужащий погиб в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб.
Армия и оружие
Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe появится в России в 2020 году
Издание «Колёса.ру» со ссылкой на управляющего директора «Хёндэ Мотор СНГ» Алексея Калицева сообщает о том, что страт продаж рестайлингового Hyundai Santa Fe может состояться до конца этого года.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Политика
На Украине не собираются праздновать День Победы
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Политика
«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
Наука
Естественный нейрон связали с кремниевым через интернет
Группа ученых из Великобритании, Германии, Италии, и Швейцарии под руководством Алексантроу Серба (Alexantrou Serb) из Саутгемптонского университета создала систему, которая с помощью мемристора соединила искусственные нейроны с биологическими и могла передавать сигналы в обоих направлениях.
Общество
«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении
Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации.
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Хоккей
«Рейнджерс» Панарина пропустили 5 шайб от «Филадельфии»
Встреча прошла в Филадельфии на арене "Веллс Фарго Центр" в присутствии 19 581 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.
Футбол
Гол вратаря на последней минуте спас команду от вылета из турнира
На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Здоровье
Антисептики для рук могут повысить риск заражения коронавирусом
Частое использование антисептических средств с содержанием спирта для мытья рук способно увеличить вероятность заражения коронавирусом через кожные заболевания и порезы, считают японские медики.
Здоровье
В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями
Около 16 тысяч человек с редкими (орфанными) заболеваниями живут в России, около 7,5 тысяч из них - дети, Минздрав на обеспечение пациентов наиболее дорогими лекарствами в 2020 году выделил более 61 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Общество