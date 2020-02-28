с чего всё началось

Состояние пяти самых богатых россиян за день снизилось почти на $6,1 млрд. Больше всех потеряли президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин, сообщает Forbes.

Пять богатейших россиян потеряли за сутки $6 млрд из-за коронавируса

Политика Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Политика В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Общество В Москве объявили «желтый» уровень опасности На 27 и 28 февраля из-за мокрого снега с дождем объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Общество В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.

Армия и оружие Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.

Авто Обновленный Hyundai Santa Fe появится в России в 2020 году Издание «Колёса.ру» со ссылкой на управляющего директора «Хёндэ Мотор СНГ» Алексея Калицева сообщает о том, что страт продаж рестайлингового Hyundai Santa Fe может состояться до конца этого года.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика На Украине не собираются праздновать День Победы Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.

Политика Зеленский созывает внеочередное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.

Наука Естественный нейрон связали с кремниевым через интернет Группа ученых из Великобритании, Германии, Италии, и Швейцарии под руководством Алексантроу Серба (Alexantrou Serb) из Саутгемптонского университета создала систему, которая с помощью мемристора соединила искусственные нейроны с биологическими и могла передавать сигналы в обоих направлениях.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Хоккей «Рейнджерс» Панарина пропустили 5 шайб от «Филадельфии» Встреча прошла в Филадельфии на арене "Веллс Фарго Центр" в присутствии 19 581 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.

Здоровье Антисептики для рук могут повысить риск заражения коронавирусом Частое использование антисептических средств с содержанием спирта для мытья рук способно увеличить вероятность заражения коронавирусом через кожные заболевания и порезы, считают японские медики.