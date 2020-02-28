Экономика

KM.ruKM.ruПять богатейших россиян за день потеряли $6 млрд

Обвал на биржах привел к тому, что состояние пяти богатейших россиян за один день сократилось на $6,058 млрд.
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Суммарное состояние пяти богатейших российских бизнесменов за сутки резко снизилось на фоне распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:32, Ашберн
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