Экономика
KM.ruПять богатейших россиян за день потеряли $6 млрд
Обвал на биржах привел к тому, что состояние пяти богатейших россиян за один день сократилось на $6,058 млрд.
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с чего всё началось
Суммарное состояние пяти богатейших российских бизнесменов за сутки резко снизилось на фоне распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time.РИА Новостивчера в 10:46
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Космос
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Политика
В МИД РФ рассказали об итогах переговоров с Турцией по Сирии
МИД РФ рассказал о результатах консультаций с Турцией по Сирии, которые прошли с 26 по 28 февраля в Анкаре.
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США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Кино
Полански получил премию «Сезар» как лучший режиссер
Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Офицер и шпион» (J'accuse).
Общество
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
В Москве началось согласованное с властями шествие памяти сопредседателя партии «Парнас» и бывшего вице-премьера Бориса Немцова.
Происшествия
В Петербурге задержали украинца с поддельным удостоверением ФСБ
Гражданина Украины с поддельным удостоверением сотрудника Федеральной службы безопасности России задержали в Санкт-Петербурге.
Происшествия
В Челябинской области школьник умер во время урока
"В дневное время в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 9-летний школьник", - говорится в сообщении.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в 20-м туре РПЛ
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Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Биатлон
Тимофей Лапшин: «Изначально не понимал позицию Логинова»
Может, какую-то разъяснительную работу стал проводить или лекции читать с позиций своего опыта.
Происшествия
В Московской области горит склад овощебазы
Пожар на овощебазе в Московской области локализован на площади 7,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.
Здоровье
Коронавирус: последние новости 28 февраля огорчают
Новости о коронавирусе в мире на 28 февраля 2020 года по-прежнему не радуют.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей
Автобус с детьми попал в аварию в Кузоватовском районе Ульяновской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Пушков прокомментировал отказ Киева праздновать День Победы
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей праздновать День Победы 9 мая.
Игры
Doom Eternal будет поддерживать вплоть до 1000 FPS
На движке id Tech 6 количество кадров не превышало 250 FPS. Ранее IGN опубликовал геймплей Doom: Eternal в режиме Master Level.
Хоккей
Сушинский об увеличении «жесткого» потолка зарплат в КХЛ: это неправда
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский опроверг информацию о возможном увеличении жесткого потолка зарплат в КХЛ в сезоне-2020/21 с 900 миллионов рублей до 1300 млн.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Армия и оружие
Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
Происшествия
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В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры региона.
Спорт
Трагически погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников
Чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников трагически погиб на 61-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.
Армия и оружие
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
Здоровье
Минздрав скорректировал рекомендации по диагностике коронавируса
Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по выявлению коронавируса COVID-19.
Авто
В Citroen представили компактный двухместный электромобиль
Компания Citroen представила общественности городской электрокар, который позволит ездить на нем даже гражданам, не имеющим водительских прав.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.