с чего всё началось

Обвал на биржах привел к тому, что состояние пяти богатейших россиян за один день сократилось на $6,058 млрд.

Пять богатейших россиян за день потеряли $6 млрд

Политика США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.

Происшествия МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.

Происшествия В Московской области горит склад овощебазы Пожар на овощебазе в Московской области локализован на площади 7,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Игры Doom Eternal будет поддерживать вплоть до 1000 FPS На движке id Tech 6 количество кадров не превышало 250 FPS. Ранее IGN опубликовал геймплей Doom: Eternal в режиме Master Level.

Технологии На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.

Происшествия В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры региона.

Спорт Трагически погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников Чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников трагически погиб на 61-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Армия и оружие Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.

Авто В Citroen представили компактный двухместный электромобиль Компания Citroen представила общественности городской электрокар, который позволит ездить на нем даже гражданам, не имеющим водительских прав.