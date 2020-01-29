Происшествия

ТАССТАССПять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова

Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
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Светлана Петренко
В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями.
— Светлана ПетренкоRambler News Service 02:33

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Пятеро бывших сотрудников полиции доставлены в СК по делу Голунова

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