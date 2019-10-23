Происшествия
ИзвестияПять человек насмерть отравились газом под Челябинском
В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось. Среди погибших есть ребенок, 10-летний мальчик.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте СУ СК РФ по Челябинской области говорится, что 23 октября в частном доме в поселке Роза (город Коркино) были найдены тела пяти человек (среди них есть ребенок), передает корреспондент The Moscow Post.The Moscow Post03:42
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Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Политика
Кремль: Россия и Египет продолжат работу по возобновлению полетов
"Совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена с тем, чтобы со временем выйти на конкретные сроки", — приводит слова Пескова ТАСС.
Общество
Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде
Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
Происшествия
Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали
Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области.
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
В английском городе Грейс, графство Эссекс, нашли грузовик с 39 трупами.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Происшествия
На Урале пропала 14-летняя девочка
Футбол
Семин рассказал, о чем говорил с Роналду после матча
После окончании матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Локомотивом" главный тренер российского клуба Юрий Семин о чем-то разговаривал с нападающим туринцев Криштиану Роналду.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Происшествия
В «Леруа Мерлен» в Петербурге массово отравились сотрудники
У сотрудников гипермаркета «Леруа Мерлен» в Санкт-Петербурге выявлена острая кишечная инфекция.
Армия и оружие
Шойгу заявил о необходимости дополнительной техники в Сирии
Для патрулирования территории Сирии, согласно новым договоренностям между Россией и Турцией, потребуется дополнительная техника.
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Гаджеты
Представлен «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite
Происшествия
В Москве правозащитник задержан за покушение на мошенничество
В Москве задержан директор правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Маяков.
Политика
Путин заявил о намерении России наращивать присутствие в Африке
Россия настроена усиливать сотрудничество с африканскими государствами, заявил Владимир Путин в рамках форума "Россия-Африка" в Сочи.
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Происшествия
Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу
В Польше владелица фирмы выбросила на улицу умирающего работника, об этом сообщает телеканал ТСН.
Футбол
Тульский «Арсенал» усилился двумя футболистами солигорского «Шахтера»
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос о 15 млн бедных без поддержки государства
В эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость» министру финансов Антону Силуанову задали вопрос, почему из 19 млн россиян, находящихся за чертой бедности, за поддержкой к государству обратились лишь 4,2 млн человек.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Фигурное катание
«Постараемся побороться»: Туктамышева рассказала о прошедшем Гран-при
Очень сильным скачком в развитии женского фигурного катания назвала прошедший в США первый этап серии Гран-при российская фигуристка Елизавета Туктамышева.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Шоу-бизнес
Игорь Петренко рассказал об изменах жене с Екатериной Климовой
Российский актер Игорь Петренко стал гостем программы «Судьба человека», в которой рассказал о перипетиях своей личной жизни.
Экономика
Россияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах
Россияне стали меньше обращать внимание на цены в продуктовых магазинах, но более требовательно относятся к удобству.
Армия и оружие
Турция объявила о приостановке операции в Сирии
Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.