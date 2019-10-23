с чего всё началось

В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось. Среди погибших есть ребенок, 10-летний мальчик.

Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Футбол Семин рассказал, о чем говорил с Роналду после матча После окончании матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Локомотивом" главный тренер российского клуба Юрий Семин о чем-то разговаривал с нападающим туринцев Криштиану Роналду.

Шоу-бизнес Бузова купила квартиру за 120 миллионов Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Экономика Силуанов ответил на вопрос о 15 млн бедных без поддержки государства В эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость» министру финансов Антону Силуанову задали вопрос, почему из 19 млн россиян, находящихся за чертой бедности, за поддержкой к государству обратились лишь 4,2 млн человек.

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