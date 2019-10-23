Происшествия

ИзвестияИзвестияПять человек насмерть отравились газом под Челябинском

В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось. Среди погибших есть ребенок, 10-летний мальчик.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте СУ СК РФ
 по Челябинской области говорится, что 23 октября в частном доме в поселке Роза (город Коркино) были найдены тела пяти человек (среди них есть ребенок), передает корреспондент The Moscow Post.
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