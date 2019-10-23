Происшествия
ИзвестияПять человек насмерть отравились газом под Челябинском
В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось. Среди погибших есть ребенок, 10-летний мальчик.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В сообщении на сайте СУ СК РФ по Челябинской области говорится, что 23 октября в частном доме в поселке Роза (город Коркино) были найдены тела пяти человек (среди них есть ребенок), передает корреспондент The Moscow Post.The Moscow Post03:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Общество
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Происшествия
Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан
Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.
REGNUM 02:54
Политика
Как Россия собирается развивать экономическое сотрудничество с Африкой
23 и 24 октября в Сочи состоится форум Россия — Африка, где впервые на одной площадке представители бизнеса и власти из африканских стран обсудят с российскими коллегами возможность увеличения инвестиционной активности и расширения взаимовыгодной торговли.
RT на русском вчера в 11:04
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Газета.Ru вчера в 17:29
Происшествия
Мужчина разбил батарею в отделе полиции и умер
Находясь в отделении полиции, 36-летний мужчина повредил батарею отопления и скончался от термических ожогов.
Русская Планета 21 октября в 07:36
Происшествия
По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело
Известия вчера в 11:53
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
REGNUM вчера в 15:46
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Политика
СК завершил расследование дела экс-депутата Верховной рады Украины
Следственный комитет России (СК) завершил расследование уголовного дела против экс-депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского.
Росбалт 03:25
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов
Российская газета вчера в 17:16
Общество
Соловьев ответил на шутку Урганта о себе
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что шоумен Иван Ургант с помощью шуток о нем поднимает рейтинги своей программы.
URA.Ru вчера в 10:59
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие
Песков пригрозил несогласным курдам «катком турецкой армии»
17 октября Вашингтон и Анкара условились временно прекратить огонь, чтобы позволить курдам покинуть приграничные территории, а к 23 октября США заявили о выводе всех курдских формирований из 30-километровой зоны безопасности, несмотря на ранее высказанное несогласие курдов с ее созданием.
Известия 03:14
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона НБА
«Торонто Рэпторс» одержал победу в первом матче нового сезона регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Чемпионат вчера в 23:19
Экономика
Нобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов
Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.
Говорит Москва 02:57
Футбол
Появилось фото формы сборной России на Евро-2020
В Интернете появилась фотография с новой формой сборной России, в которой команда выступит на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.
Metaratings 02:08
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости 01:50
Футбол
Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ
Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 11:53
Кино
Мединский представил «доску позора» российского кино
Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10
Политика
Сергей Аксенов: команду Крыма ждет полная перезагрузка
Сергей Аксенов, который руководил Крымом с момента воссоединения полуострова с Россией, осенью этого года был переизбран главой республики.
ТАСС 01:30
Единоборства
Конор Макгрегор: В поединке Нурмагомедова и Фергюсона ставлю на Хабиба
Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор высказался о исходе возможного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Советский спорт 03:51
Армия и оружие
Один боевик ВСУ погиб, трое ранены в Донбассе за минувшие сутки
За минувшие сутки в результате боев на линии соприкосновения в Донбассе погиб украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще один – "боевую травму".
ИА Новороссия 01:42
Здоровье
Медики назвали причины появления камней в почках
Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова 21 октября в 00:15
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области.
Ведомости вчера в 17:06
Здоровье
Доктор Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие зависимость
Врач и популярный телеведущий на российском ТВ Александр Мясников назвал некоторые лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.
Evo-rus.com вчера в 02:58