с чего всё началось

В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось. Среди погибших есть ребенок, 10-летний мальчик.

Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском

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Экономика Нобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.

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