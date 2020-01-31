Происшествия

RT на русскомRT на русскомПять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске

В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
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Во Мценске из-за взрыва в цехе погибли пять человек

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