Происшествия
RT на русскомПять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске
В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
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