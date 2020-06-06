Происшествия

RuNews24.ruRuNews24.ruВ США при крушении самолета погибли пять человек

Как сообщила телекомпания Fox 5, на борту находились пилот и четыре члена семьи – муж, жена и два ребенка, которые направлялись на похороны из штата Флорида в Индиану.
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Двухмоторный самолет разбился в США. Пять человек погибли

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Небольшой самолет разбился в США, погибли пять человек

ТАССвчера в 22:43

В США разбился двухмоторный самолет

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Пять человек погибли при крушении небольшого самолета в США

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Небольшой самолет потерпел крушение в США: погибли пять человек

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Самолет разбился на севере штата Джорджия

Московский Комсомолецвчера в 22:48

Пять человек погибли при крушении самолета в США

РБКвчера в 23:53
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Футбол

Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории

РИА Новости вчера в 13:16
Происшествия

Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест

Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru вчера в 07:24
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Общество

Минюст признал законными ограничения из-за коронавируса в России

Минюст России признал обоснованными ограничения в России, которые были введены из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:51
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Религия

7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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Политика

Путин назвал секрет величия русского языка

Президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с деятелями культуры в субботу, 6 июня, заявил, что секрет величия русского языка и притягательности русской литературы заключается в его четкости и выразительности.
Московский Комсомолец 08:05
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Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
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Армия и оружие

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер 05:01
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Футбол

Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона

Москва, 6 июня 2020, 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона.
REGNUM 07:02
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
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Игры

В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2

Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Политика

США вводит против «Северного потока-2» новые санкции

США вводит против «Северного потока-2» новые санкции. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 03:29
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Гаджеты

Очень странные прототипы GeForce RTX 3080. На фотографиях одна из карт выглядит попросту неправильно

iXBT.com 05:08
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
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Авто

«ГАЗ» может выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
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Происшествия

Ветеран первой чеченской кампании умер в тульской больнице

После пребывания в Новомосковской больницы от черепно-мозговой травмы скончался ветеран первой чеченской кампании Константин Красиков, ему было 43 года В конце мая он попал в местную больницу с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец Тула вчера в 23:59
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Происшествия

В Башкирии загорелся ТЦ в городе Октябрьский

В Башкирии в городе Октябрьский загорелась кровля ТЦ «Лекс», по предварительным данным, огонь распространился на площади 300 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
РБК 08:05
Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
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Общество

В Татарстане кафе и ресторанам разрешили открыть летние веранды

Власти Татарстана разрешили с 11 июня работу заведений общепита на летних верандах.
Kazanfirst.ru 08:01
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Музыка

Галустян в золотом боди прошелся по подиуму в своем новом клипе

Юморист Михаил Галустян в золотом боди прошелся по подиуму в своем новом клипе на песню "Золото". Ролик был опубликован на YouTube.
РЕН ТВ 08:33
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

Коммерсантъ 05:24
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Общество

Попова: театральный сезон может начаться со зрителями в залах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве очень надеются, что новый театральный сезон в России может начаться уже со зрителями в залах.
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Политика

МИД России не исключил провокации со стороны НАТО к параду Победы

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Кино

Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом

Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru 05:24
Космос

Калужан в июне ждут лунное и солнечное затмения

В июне жители Калужской области смогут наблюдать целых два затмения — лунное и солнечное. Причем первое — уже в эту пятницу.
Знамя.Калуга 04 июня в 05:13
Авто

КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа

Что касается грузоподъемности авто, то она составляет 50 тонн, что сравнимо с начальными моделями карьерный БелАЗов.
32CARS.ru вчера в 15:40
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Общество

На Кубани откроются летние кафе и террасы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил с 6 июня открыть летние кафе, террасы и веранды.
Московский Комсомолец Краснодар 04 июня в 06:33
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