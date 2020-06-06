В США на севере штата Джорджия разбился небольшой самолет, сообщил шериф местной полиции телекомпании Fox. Погибли не меньше пяти человек. На борту находился пилот и четыре члена семьи — муж, жена и два ребенка.

Пять человек погибли при крушении небольшого самолета в США

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