Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПять человек погибли при крушении небольшого самолета в США

В США на севере штата Джорджия разбился небольшой самолет, сообщил шериф местной полиции телекомпании Fox. Погибли не меньше пяти человек. На борту находился пилот и четыре члена семьи — муж, жена и два ребенка.
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Двухмоторный самолет разбился в США. Пять человек погибли

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В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета

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Небольшой самолет потерпел крушение в США: погибли пять человек

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При крушении одномоторного самолета в Калифорнии погибли три человека

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Пять человек погибли при крушении небольшого самолета в США

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РБКвчера в 23:53

Самолет разбился на севере штата Джорджия

Московский Комсомолецвчера в 22:48
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Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
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Футбол

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Нападающий московского "Динамо" Клинтон Н'Жье во время интервью перепутал команду, за которую выступает.
Газета.Ru 05:37
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В Австралии прошли протесты против расизма

В Австралии прошли акции против расизма, вдохновленные протестами в США из-за смерти Джорджа Флойда.
РБК 04:58
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Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
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Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Литвы

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Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
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Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что в России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса.
Piter.tv вчера в 12:43
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Четверо детей жили с ними, а еще пятеро были на воспитании у родственников.
Коммерсантъ вчера в 17:54
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
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Милованов назвал современную политику Украины болотом

Ранее Тимошенко выступила с заявлением, что действующий президент Украины Владимир Зеленский предал интересы страны.
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В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
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Общество

У 8855 человек за сутки выявили коронавирус в России

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации коронавирус диагностировали у 8 855 человек.
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В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Депутаты фракции ЛДПР предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2020 года.
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Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
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МИД России отреагировал на высылку двух дипломатов из Чехии

МИД России назвал высылку Чехией двух дипломатов недружественным шагом, пообещав учесть действия Праги при формировании российской линии в отношении республики.
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Компания Honda объявила старт продаж обновленного купеобразного кроссовера Honda UR-V.
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В ходе очередного заседания комиссии, проведенного при помощи видеосвязи, были рассмотрены документы столичного «Торпедо», «Спартака-2» и «Текстильщика», а также трех победителей групп ПФЛ – астраханскго «Волгаря», брянского «Динамо» и тольяттинского «Акрона».
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