Происшествия
REGNUMПять человек погибли при пожаре в Бурятии
В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину гибели людей. Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге. В результате пожара погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых пострадали.
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В Бурятии назвали причину пожара, в котором погибла семья из 5 человек
Московский Комсомолец Улан-Удэ05:23
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Армия и оружие
Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных
Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT.
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РИА Новости 06:29
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Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
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RuNews24.ru вчера в 05:12
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Журнал Авто.ру 09 октября в 10:56
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В Японии объявлен высший уровень угрозы из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
Известия 02:52
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Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
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Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
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Москва 24 04:40
Общество
Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам
Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Primpress.ru 10 октября в 19:46
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Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
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Анастасия Заворотнюк венчалась с Петром Чернышевым 11 лет назад
Менее суток назад в профиле актрисы от имени семьи сообщили, что будут вести борьбу против лжи и травли в СМИ.
Время Пресс 06:00
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После второго гола игроки начали думать об Украине.
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Власти потратят почти пять миллиардов рублей на строительство культурных комплексов в четырех российских городах
Ранее сообщалось, что общие расходы на строительство и оснащение комплексов могут составить 120 миллиардов рублей.
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Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Происшествия
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Уголовное дело возбудили после смерти ребенка на отдыхе в «Артеке»
Уголовное дело возбудили в Крыму после смерти в больнице мальчика, приехавшего из Санкт-Петербурга на отдых в Международный детский центр "Артек", сообщила ТАСС в субботу старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
ТАСС 06:28
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Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове
Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Здоровье
Названы вымывающие кальций из организма продукты
Нередко по причине употребления продуктов, которые либо мешают его усвоению, либо и вовсе вымывают его из организма.
Вечерний курьер 09 октября в 01:36