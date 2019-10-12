Происшествия

REGNUMREGNUMПять человек погибли при пожаре в Бурятии

В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину гибели людей. Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге. В результате пожара погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых пострадали.
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Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в Бурятии

РИА Новости04:57

В Бурятии назвали причину пожара, в котором погибла семья из 5 человек

Московский Комсомолец Улан-Удэ05:23

В Бурятии на пожаре погибла семья из 5 человек

Байкал-Dailyвчера в 22:17

В Бурятии назвали причину пожара, где погибли пять человек

Ариг Ус02:30

В страшном пожаре в Бурятии погибли пять человек

Информ Полис online00:15

В Бурятии в пожаре погибла семья с двумя детьми

Восток-Телеинформвчера в 22:31

Перегрузка электросети стала причиной пожара в Бурятии, в котором погибли пять человек

ТАСС02:52
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Армия и оружие

Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных

Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT.
Газета.Ru 05:40
Теннис

Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
Политика

Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Происшествия

Опубликовано видео избиения заключенного в карельской колонии

Карелинформ 03:58
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления

RuNews24.ru вчера в 05:12
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве и Подмосковье

РБК 06:53
Кино

Netflix выпустил продолжение сериала «Во все тяжкие» в виде фильма

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Электрокроссовер Volvo получит мультимедийку на Android

Мультимедийка с интерфейсом Android HMI от Google и девятидюймовым монитором умеет обновляться «по воздуху» и поддерживает все основные сервисы Google, включая персональный помощник Google Assistant, картографический сервис Google Maps и магазин приложений Google Play Store.
Журнал Авто.ру 09 октября в 10:56
Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Общество

В Японии объявили высшую степень угрозы из-за тайфуна «Хагибис»

В Японии объявлен высший уровень угрозы из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
Известия 02:52
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия

Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни

Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Кино

«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

iReactor вчера в 19:53
Армия и оружие

Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии

Вести.Ru 05:50
Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у Роскосмоса

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос".
Москва 24 04:40
Общество

Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам

Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Primpress.ru 10 октября в 19:46
Политика

Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала

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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк венчалась с Петром Чернышевым 11 лет назад

Менее суток назад в профиле актрисы от имени семьи сообщили, что будут вести борьбу против лжи и травли в СМИ.
Время Пресс 06:00
Футбол

Фернанду Сантуш: «После второго гола игроки начали думать о матче с Украиной»

После второго гола игроки начали думать об Украине.
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Экономика

Власти потратят почти пять миллиардов рублей на строительство культурных комплексов в четырех российских городах

Ранее сообщалось, что общие расходы на строительство и оснащение комплексов могут составить 120 миллиардов рублей.
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Шоу-бизнес

Олег Майами извинился перед Максимом Фадеевым за оскорбление

Super.ru 04:01
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Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Происшествия

Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево

Известия вчера в 15:17
Происшествия

Уголовное дело возбудили после смерти ребенка на отдыхе в «Артеке»

Уголовное дело возбудили в Крыму после смерти в больнице мальчика, приехавшего из Санкт-Петербурга на отдых в Международный детский центр "Артек", сообщила ТАСС в субботу старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
ТАСС 06:28
Политика

Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении

ФАН 06:12
Происшествия

Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове

Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
Здоровье

Названы вымывающие кальций из организма продукты

Нередко по причине употребления продуктов, которые либо мешают его усвоению, либо и вовсе вымывают его из организма.
Вечерний курьер 09 октября в 01:36
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