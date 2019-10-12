Происшествия
REGNUMПять человек погибли при пожаре в Бурятии
В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину гибели людей. Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге. В результате пожара погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых пострадали.
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В Бурятии при пожаре в жилом доме погибла семья из 5 человек
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 23:02
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:54, Ашберн
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Газета.Ru 10 октября в 02:55
Армия и оружие
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российского патруля
Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.
РБК вчера в 18:50
Футбол
Андорра в матче с Молдавией прервала серию поражений из 56-ти матчей
В поединке 7-го тура отборочного цикла Евро-2020 была обыграна Молдавия со счетом 1:0. Автором гола стал Марк Валес.
Bookmaker-ratings.ru 01:58
Происшествия
Катер затонул на реке в Хабаровском крае
Катер затонул на реке Горин в Хабаровском крае, один человек погиб и двое пропали без вести. Их разыскивают спасатели и полиция.
Известия вчера в 23:40
Кино
Скончался голливудский актер Роберт Форстер
Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
NewInform 03:32
Общество
В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов
45 тысяч жилых домов остались без электроснабжения в соседних с Токио районах по вине тайфуна "Хагибис", который движется к центральной части Японии.
Вести.Ru вчера в 21:15
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.
ТАСС 00:36
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные ответные меры России на выход США из ДРСМД
Ответными мерами России на выход США из ДРСМД и возможное размещение ракет средней дальности в Европе может стать перезапуск проекта боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) и укрепление воздушно-космической обороны на западных рубежах страны, заявил РИА Новости в пятницу военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
РИА Новости вчера в 09:02
Кино
Вышел новый трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»
В сети опубликован новый трейлер предстоящего перезапуска "Ангелов Чарли" с новым актерским составом.
Piter.tv вчера в 11:51
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru вчера в 05:12
Здоровье
Врачи-онкологи: Мы не имеем права лишать человека полноценной жизни
Пациентам оказывается психосоциальная поддержка, бытовая и физическая реабилитация, постоперационная реабилитация, людей учат жить со своим диагнозом, причем жить полноценно.
Петербургский дневник вчера в 07:13
Происшествия
Прокуратура выяснит причины смещения свай жилого дома в Салехарде
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку после смещения свайного основания жилого двухэтажного дома в Салехарде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
РИА Новости 03:33
Хоккей
Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.
RT на русском 01:50
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Единоборства
Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко
Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru вчера в 10:49
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
В столичном регионе в субботу, 12 октября, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя.
Известия 03:19
Политика
Вашингтон отказался распространить торговую сделку с Китаем на Huawei
Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei не является частью торгового соглашения между США и КНР.
РБК вчера в 19:30
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Политика
Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.
Газета.Ru 01:49
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
iReactor вчера в 19:53
Футбол
В УЕФА гол Головина признали моментом дня в матчах отбора на Евро-2020
Пресс-служба УЕФА по итогам очередных матчей отборочного турнира Евро-2020, которые прошли 10 октября, выбрала лучший момент игрового дня.
Sportbox.RU вчера в 21:06
Экономика
Блогер сравнил цены на продукты в России и на Украине
Сравнив стоимость продуктов в Саратове и Киеве, украинский видеоблогер констатировал: в России молоко и макароны дешевле.
Газета.Ru 09 октября в 04:26
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала иск и добилась приостановки ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram Павла Дурова, говорится в сообщении комиссии.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Происшествия
Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево опоздавший на рейс пассажир устроил погром.
Известия вчера в 15:17
Армия и оружие
NI рассказал об уникальной российской подлодке «Пиранья»
Федеральное агентство новостей сообщило о том, что американское издание National Interеst заинтересовалось проектом российской подводной лодки «Пиранья».
Политическая Экспертиза 10 октября в 11:45
Здоровье
Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей
Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов.
РБК 10 октября в 01:21