Происшествия
ИзвестияТрое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Бурятии
Как сообщается на сайте МЧС по региону, возгорание произошло в субботу, 12 октября, в поселке Саган-Нур. Пожар был полностью ликвидирован на площади 1,5 кв. м. Еще 22 жильца дома смогли эвакуироваться самостоятельно.
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В Бурятии назвали причину пожара, в котором погибла семья из 5 человек
Московский Комсомолец Улан-Удэ05:23
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Здоровье
Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
15-летний Чае Руффолд из британского города Истборн уже два года не покидает стены своего дома и прикован к постели.
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
Общество
В Японии началась масштабная эвакуация жителей из-за тайфуна
Власти Японии начали эвакуацию жителей из опасных районов в связи с тайфуном «Хагибис», сообщает телеканал NHK.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Экономика
Банки начнут наказывать за навязывание страховок при кредитовании
Ведомство рассматривает инициативу, в случае принятия которой банкам будет запрещено навязывать дополнительные услуги при выдаче потребительского кредита или займа.
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Политика
МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Футбол
Алекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией
Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Происшествия
В Саратове жители города хотели линчевать убийцу ребенка
Финансы
Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила отказ от общения с журналистами
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что семья не общается с журналистами, так как не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, передает РИА Новости.
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Музыка
Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет
Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.
Кино
В сети появился новый трейлер «Ангелов Чарли»
Вышел новый трейлер предстоящего комедийного боевика «Ангелы Чарли», соответствующий ролик был размещен 11 октября на официальной странице кинокомпании Sony Pictures в YouTube.
Хоккей
Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»
«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Наука
Медленная ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые
Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше.
Кино
Вышел трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном
Шоу-бизнес
Лиама Хемсворта заметили на свидании с новой девушкой
Источник из близкого окружения Хемсворта сообщил изданию People, что актер осторожен в новых отношениях и не спешит бросаться в омут с головой.
Происшествия
Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона
Ямайский легкоатлет Усейн Болт, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом, стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона.
Гаджеты
Оглашены все обязательные для установки на новый Android приложения
В сети появился документ со списком всех приложений, которые производители смартфонов должны устанавливать на устройства с новой версией операционной системы Android 10.
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.