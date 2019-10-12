Происшествия

ИзвестияИзвестияТрое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Бурятии

Как сообщается на сайте МЧС по региону, возгорание произошло в субботу, 12 октября, в поселке Саган-Нур. Пожар был полностью ликвидирован на площади 1,5 кв. м. Еще 22 жильца дома смогли эвакуироваться самостоятельно.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В страшном пожаре в Бурятии погибли пять человек

Информ Полис online00:15

В Бурятии назвали причину пожара, в котором погибла семья из 5 человек

Московский Комсомолец Улан-Удэ05:23

Перегрузка электросети стала причиной пожара в Бурятии, в котором погибли пять человек

ТАСС02:52

В Бурятии назвали причину пожара, где погибли пять человек

Ариг Ус02:30

Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в Бурятии

РИА Новости04:57

В Бурятии в пожаре погибла семья с двумя детьми

Восток-Телеинформвчера в 22:31

В Бурятии на пожаре погибла семья из 5 человек

Байкал-Dailyвчера в 22:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru вчера в 21:25
Здоровье

Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса

15-летний Чае Руффолд из британского города Истборн уже два года не покидает стены своего дома и прикован к постели.
Вечерний курьер 02:39
Религия

Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

РИА Биробиджан вчера в 20:00
Общество

В Японии началась масштабная эвакуация жителей из-за тайфуна

Власти Японии начали эвакуацию жителей из опасных районов в связи с тайфуном «Хагибис», сообщает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 23:28
Футбол

Селюк: «Уверен, что Гогуа станет лучшим защитником РПЛ»

Soccer.ru 02:21
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
Экономика

Банки начнут наказывать за навязывание страховок при кредитовании

Ведомство рассматривает инициативу, в случае принятия которой банкам будет запрещено навязывать дополнительные услуги при выдаче потребительского кредита или займа.
Московский Комсомолец вчера в 00:22
Происшествия

Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго

На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Политика

МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Известия 01:34
Футбол

Алекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией

Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
REGNUM 04:30
Происшествия

В Саратове жители города хотели линчевать убийцу ребенка

Амур.инфо 10 октября в 20:19
Финансы

Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России

На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
РБК 10 октября в 07:20
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк объяснила отказ от общения с журналистами

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что семья не общается с журналистами, так как не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, передает РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Армия и оружие

Пентагон сообщил об обстреле Турцией войск США в Сирии

Газета.Ru 02:15
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 10 октября в 08:44
Общество

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Известия 03:19
Музыка

Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет

Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.
REGNUM 04:32
Кино

В сети появился новый трейлер «Ангелов Чарли»

Вышел новый трейлер предстоящего комедийного боевика «Ангелы Чарли», соответствующий ролик был размещен 11 октября на официальной странице кинокомпании Sony Pictures в YouTube.
REGNUM 05:22
Хоккей

Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»

«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс 10 октября в 12:50
Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Единоборства

Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания

Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Allboxing.ru вчера в 16:09
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Наука

Медленная ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые

Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше.
Газета.Ru 01:37
Кино

Вышел трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном

Культуромания вчера в 15:29
Шоу-бизнес

Лиама Хемсворта заметили на свидании с новой девушкой

Источник из близкого окружения Хемсворта сообщил изданию People, что актер осторожен в новых отношениях и не спешит бросаться в омут с головой.
Salt Mag 03:55
Происшествия

Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона

Ямайский легкоатлет Усейн Болт, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом, стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона.
Газета.Ru 04:56
Кино

«Джокер» собрал в российском прокате свыше 1 млрд рублей

REGNUM 03:59
Гаджеты

Оглашены все обязательные для установки на новый Android приложения

В сети появился документ со списком всех приложений, которые производители смартфонов должны устанавливать на устройства с новой версией операционной системы Android 10.
Ferra вчера в 13:17
Происшествия

Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни

Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Главное