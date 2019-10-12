В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину гибели людей. Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге. В результате пожара погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых пострадали.

Пять человек погибли при пожаре в Бурятии

Хоккей Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало» В сети опубликовали видео сейвов российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.

Энергетика Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.

Общество В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены В японской префектуре Тиба один человек погиб и еще пятеро получили ранения из-за шквального ветра, вызванного приближением тайфуна "Хагибис", передает NHK.

Армия и оружие ВВС Турции ошибочно атаковали базу спецназа США в Сирии ВВС Турции по ошибке нанесли удар по полевой базе американского спецназа в Сирии. Об этом пишет новостное издание Newsweek.

Политика Стрелкова оскорбил брат Чубайса Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.

Космос NASA прервало трансляцию из-за сообщения о смерти Леонова NASA прервало прямую трансляцию выхода двух американских астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти российского космонавта Алексея Леонова.

Политика На Украине назвали главную ошибку Зеленского Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.

Финансы Курс доллара продолжает снижаться Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 11 октября.

Армия и оружие Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам» Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.

Футбол Дмитрий Селюк: За 40 миллионов обыграю «Зенит». А может, и за 20 Никто не говорит ничего конкретного. Вот и нашим СМИ необходимо вскрывать гнойники российского футбола, а не писать о том, как живет Селюк.

Гаджеты «Яндекс» представил колонку «Станция Мини» Устройство представляет собой первую компактную колонку компании, которая поддерживает управление жестами.

Общество ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.

Политика МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

Транспорт Минтранс и МВД подготовят поправки в ПДД о самокатах и гироскутерах МВД России и Министерство транспорта в течение двух недель подготовят проект поправок в правила дорожного движения об использовании электросамокатов и гироскутеров.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Канаду Герцоги планируют сменить место жительства. Ранее в сети обсуждали возможность переезда Меган Маркл и принца Гарри в Америку.

Технологии В Китае построили подлодку «без головы» В Китае построили субмарину без ограждения выдвижных устройств (рубки).

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.

Происшествия Двух стюардов «России» нашли мертвыми в Подмосковье В квартире одного из домов по улице Германа Титова в Химках обнаружили два тела, об этом сообщает "Подмосковье сегодня".

Наука В Китае представили военную «летающую тарелку» На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».