Происшествия
REGNUMПять человек погибли при пожаре в Бурятии
В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину гибели людей. Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге. В результате пожара погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых пострадали.
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В Бурятии при пожаре в жилом доме погибла семья из 5 человек
Московский Комсомолец Улан-Удэвчера в 23:02
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Хоккей
Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»
В сети опубликовали видео сейвов российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).
RT на русском 01:50
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru вчера в 08:04
Энергетика
Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
ТАСС вчера в 08:48
Происшествия
В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту
Газета.Ru вчера в 10:32
Общество
В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены
В японской префектуре Тиба один человек погиб и еще пятеро получили ранения из-за шквального ветра, вызванного приближением тайфуна "Хагибис", передает NHK.
РИА Новости вчера в 23:13
Армия и оружие
ВВС Турции ошибочно атаковали базу спецназа США в Сирии
ВВС Турции по ошибке нанесли удар по полевой базе американского спецназа в Сирии. Об этом пишет новостное издание Newsweek.
Политическая Экспертиза вчера в 17:13
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Цензуры.Нет вчера в 05:50
Космос
NASA прервало трансляцию из-за сообщения о смерти Леонова
NASA прервало прямую трансляцию выхода двух американских астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти российского космонавта Алексея Леонова.
ТК Звезда вчера в 09:51
Политика
На Украине назвали главную ошибку Зеленского
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Футбол
Сборная Польши прилетела в Екатеринбург на матч с Россией
Телеканал ОТВ 10 октября в 12:52
Финансы
Курс доллара продолжает снижаться
Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 11 октября.
Пенза-Пресс 10 октября в 10:03
Происшествия
Убийца девочки из Саратова назвал мотив преступления
Росбалт вчера в 02:30
Армия и оружие
Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам»
Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.
Политическая Экспертиза вчера в 07:39
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Футбол
Дмитрий Селюк: За 40 миллионов обыграю «Зенит». А может, и за 20
Никто не говорит ничего конкретного. Вот и нашим СМИ необходимо вскрывать гнойники российского футбола, а не писать о том, как живет Селюк.
Советский спорт вчера в 09:00
Гаджеты
«Яндекс» представил колонку «Станция Мини»
Устройство представляет собой первую компактную колонку компании, которая поддерживает управление жестами.
News.ru 09 октября в 05:50
Общество
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.
Pravda.Ru 10 октября в 22:40
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Транспорт
Минтранс и МВД подготовят поправки в ПДД о самокатах и гироскутерах
МВД России и Министерство транспорта в течение двух недель подготовят проект поправок в правила дорожного движения об использовании электросамокатов и гироскутеров.
РБК вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Канаду
Герцоги планируют сменить место жительства. Ранее в сети обсуждали возможность переезда Меган Маркл и принца Гарри в Америку.
Srnsk вчера в 02:27
Технологии
В Китае построили подлодку «без головы»
В Китае построили субмарину без ограждения выдвижных устройств (рубки).
Известия вчера в 08:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Происшествия
Двух стюардов «России» нашли мертвыми в Подмосковье
В квартире одного из домов по улице Германа Титова в Химках обнаружили два тела, об этом сообщает "Подмосковье сегодня".
Уралинформбюро 10 октября в 08:41
Кино
Актёр Роберт Форстер умер в США
News.ru вчера в 23:54
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Наука
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ 10 октября в 22:49
Экономика
Триллионный долг самой богатой семьи России опровергли
Группа «Сафмар», принадлежащая бизнесмену Михаилу Гуцериеву, опровергла сообщения о том, что совокупный долг его семьи составляет один триллион рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление холдинга.
Lenta.ru вчера в 13:12