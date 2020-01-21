Происшествия
ИнтерфаксПять человек погибли во время пожара в Томской области
Возгорание одноэтажного деревянного строения произошло во вторник в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону. "При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела пяти человек", - говорится в сообщении.
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Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили об уничтожении беспилотника ВСУ.
Общество
Boeing выявила новые проблемы у самолета 737 MAX
Американская компания Boeing обнаружила в программном обеспечении самолета 737 MAX недочеты, о которых ранее было не известно.
Футбол
Ракицкий: не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается
Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о предстоящей свадьбе. Она озвучила эту новость на вечеринке по случаю своего дня рождения.
Происшествия
В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими
Следователи УМВД по Забайкальскому краю завершили расследование масштабного уголовного дела в отношении криминального авторитета Георгия Углавы, известного как Тахи, и соучастников его криминальной организации.
Экономика
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Серебренникова, работавшая в органах юстиции региона с 1998 года, была назначена на должность начальника кузбасского управления в 2017 году.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки коронавируса в Китае
Коронавирус нового типа был выявлен местными специалистами 7 января.
Энергетика
Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Гаджеты
Samsung Galaxy Z сможет складываться втрое
В Китае инсайдеры смогли сфотографировать Galaxy Z, который может складываться втрое.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика
The Guardian назвала имя нового главаря ИГ
Единоборства
Опубликовано видео, как Макгрегор нокаутирует Серроне на UFC 246
В сети появилось видео победы ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.
Политика
Кремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию РФ
Кремль предварительно определил вероятную дату проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Футбол
Генсек РФС прокомментировал планы по расширению Премьер-лиги
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не поддержал идею возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Гаджеты
Определён прирост размеров экрана в смартфонах за последние пять лет
Как оказалось, средний размер экрана смартфонов вырос на 20%. С 2015 года средняя диагональ телефонов увеличилась с 4,6 дюйма до 5,4 дюйма.
Экономика
Ипотеку под 2% выдали на 1,55 млрд рублей на Дальнем Востоке
Всего, по состоянию на 20 января, в ДФО заключили 440 кредитных договоров на общую сумму 1,55 млрд рублей.
Политика
Кадыров ответил на заявления о новом назначении
Футбол
Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю»
Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.