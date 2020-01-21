Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксПять человек погибли во время пожара в Томской области

Возгорание одноэтажного деревянного строения произошло во вторник в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону. "При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела пяти человек", - говорится в сообщении.
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В Томской области при пожаре погибли пять человек

Московский Комсомолец21:57

Пять человек погибли при пожаре в Томской области

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Число жертв пожара в поселке Причулымский Томской области выросло до шести

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Пять человек погибли при пожаре в Томской области

Газета.Ru21:22

При разборе завалов на месте пожара в Томской области обнаружен шестой труп

Интерфакс22:16

Пять человек погибли при пожаре в Томской области

РБК21:37

Число жертв пожара в Томской области увеличилось до девяти

РЕН ТВ21:42
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