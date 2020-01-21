Возгорание одноэтажного деревянного строения произошло во вторник в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону. "При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела пяти человек", - говорится в сообщении.

Пять человек погибли во время пожара в Томской области

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова объявила о предстоящей свадьбе Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о предстоящей свадьбе. Она озвучила эту новость на вечеринке по случаю своего дня рождения.

Происшествия В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими Следователи УМВД по Забайкальскому краю завершили расследование масштабного уголовного дела в отношении криминального авторитета Георгия Углавы, известного как Тахи, и соучастников его криминальной организации.

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.

Политика Чайка покинет пост генпрокурора РФ Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.

Единоборства Опубликовано видео, как Макгрегор нокаутирует Серроне на UFC 246 В сети появилось видео победы ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.

Футбол Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю» Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.