Происшествия
ИзвестияЧисло погибших в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом возросло до шести
Число жертв аварии с участием фуры и микроавтобуса на трассе в Оренбургской области возросло до шести. Об этом в воскресенье, 24 ноября, заявили в пресс-службе регионального главка МВД.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:42, Вашингтон
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Политика
США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет
К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Политика
В НАТО открестились от Украины из-за России
«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Единоборства
Деонтей Уайлдер добыл 41-ю победу нокаутом
Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Спорт
Сборная России по пляжному футболу победила в стартовом матче ЧМ
Сборная России по пляжному футболу победила в стартовом матче с Сенегалом со счетом 8:7 на чемпионате мира 22 ноября.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Гаджеты
В России официально представлен смартфон Xiaomi Mi Note 10
В России официально представлен новый китайский смартфон Xiaomi Mi Note 10.
Футбол
Манчестер Сити — Челси 2:1
Политика
Шохин заявил, что встреча Путина с бизнесом может пройти до конца года
Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса может состояться до конца года, сообщил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Мэра Тулуна выписали из больницы после аварии
Мэр Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой после ДТП произошедшего в минувшую субботу, 23 ноября, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Ирина Алферова удивила поклонников своей красотой
Дочь Ирины Алферовой Ксения разместила в Instagram новое фото матери. Актриса удивила поклонников своей красотой.
Космос
«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида
Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Гаджеты
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Super поступила в продажу
NVIDIA выпустила в продажу видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Об этом объявили на официальном сайте производителя.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Здоровье
Определены пять компонентов для здоровой и долгой жизни
Российские специалисты выяснили, какие компоненты здорового образа жизни наиболее важны.
Футбол
«Лацио» намерен побороться с «Ювентусом» за Миранчука
По информации источника, интерес к футболисту проявляет «Лацио», который намерен побороться за него с «Ювентусом».
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
Спорт
Вяльбе назвала состав на первый этап КМ
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Космос
Кровь космонавтов, побывавших в космосе, течет в обратную сторону
У космонавтов кровь начинает течь в обратном направлении. Это открытие ученых напугало и их самих, и тех, кто мечтает о межзвездных полетах.
Происшествия
Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга
Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Кино
Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России
Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.