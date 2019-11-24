Число жертв аварии с участием фуры и микроавтобуса на трассе в Оренбургской области возросло до шести. Об этом в воскресенье, 24 ноября, заявили в пресс-службе регионального главка МВД.

Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом возросло до шести

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