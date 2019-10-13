Происшествия
ТАССПять человек погибли в ДТП в Кашире
Среди погибших один ребенок и еще двое детей получили травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Источник в экстренных службах сообщил, что движение в районе 134-го км трассы ограничено.
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В результате аварии в подмосковной Кашире погибли 5 человек и еще 5 пострадали
Коммерсантъвчера в 20:55
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Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Армия и оружие
WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии
RT на русском 02:39
Экономика
Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома
Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров.
РБК вчера в 18:10
Происшествия
Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского
Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".
РБК 11 октября в 15:09
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ.
РИА Новости 03:47
Происшествия
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове 13 октября хоронят убитую девятилетнюю девочку. Проститься с ней пришли сотни человек.
REGNUM 04:00
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Экономика
Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС
Осенью 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ вынесли свои предложения по плану дедолларизации экономики на рассмотрение правительства РФ.
ТАСС 02:52
Энергетика
NI: США помогли России укрепить позиции на глобальном энергорынке
Положение России на глобальном рынке энергоносителей выглядит более надежным, чем все последние годы, отмечает Саймс.
Вести.Ru 02:58
Наука
Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга
Рифей-Пермь вчера в 02:04
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru вчера в 04:01
Музыка
Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом»
Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:59
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК вчера в 11:26
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию
Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили 11 октября в 13:22
Происшествия
Жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали десять человек
Тайфун «Хагибис» бушует на территории Японии. Он уже добрался до столицы Страны восходящего солнца, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 23:20
Политика
Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Авто
Новый Volkswagen Golf показали внутри и снаружи
Компания Volkswagen сообщила, что официальный дебют хэтчбека Volkswagen Golf восьмой генерации состоится 24 октября в Вольфсбурге.
Новые автомобили 10 октября в 10:59
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 11 октября в 07:15
Гаджеты
Huawei 17 октября во Франции представит новый тип смартфона
Astera вчера в 17:50
Общество
Врач рассказала об опасности сухой кожи на локтях
Дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, о каких заболеваниях может свидетельствовать сухая кожа на локтях.
Известия вчера в 10:43
Происшествия
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК.
РИА Новости вчера в 21:43
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия 11 октября в 13:06
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Политика Сегодня 11 октября в 06:13
Общество
Варламов назвал Екатеринбург лучшим городом России
Екатеринбург-ТВ 02:08
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 11 октября в 09:41