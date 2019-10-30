Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПять человек погибли в аварии в Подмосковье

Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.
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Причиной аварии на трассе М-9 в Подмосковье стало нарушение ПДД водителем легковой машины

ТАСС12:06

Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье

РБК11:51

Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе

Подмосковье Сегодня11:41

В ДТП в Подмосковье погибли пять человек

RT на русском11:26

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

РИА Новости11:22

Пять человек погибли в результате столкновения легковушки и фуры в округе Шаховская

РИАМО11:20

Список погибших в ДТП с грузовиком и легковушкой в Подмосковье

РЕН ТВ14:45
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Путин пригласил Венгрию участвовать в «Турецком потоке»

По словам российского лидера, участие в проекте «Турецкий поток» представляет для Венгрии интерес с точки зрения «обеспечения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в энергетике Европы в целом».
Lenta.ru 14:33
Происшествия

СК возбудил дело о геноциде в 1942 году по рассекреченным данным ФСБ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 357 УК (геноцид) после появления данных о массовом убийстве 214 воспитанников в детском доме в Ейске (Краснодарский край) в годы Великой Отечественной войны.
РБК 07:38
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Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 23 октября сказала, что задолженность Украины по выплатам пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 миллиарда гривен (около 1,67 миллиарда долларов США).
Lenta.ru 13:07
Кино

HBO отказался от приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Kinonews.ru вчера в 17:31
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Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

ТАСС 09:19
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

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Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Российская газета 08:02
Культура

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд

Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
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Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным

Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru 10:44
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Происшествия

В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
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Футбол

Зенит — Томь 4:0

RT на русском 14:48
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Свечников рассказал о своем суперголе в НХЛ

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Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России

Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России.
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Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском 15:05
Политика

В США усомнились в возможности остановить «Северный поток-2»

Джон Салливан, выдвинутый Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост посла США в России, считает, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и данный проект уже вряд ли можно остановить.
РБК 13:16
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Общество

Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн

Через неделю на счет фонда был переведен 1 млн долларов, утверждает Ильин.
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Финансы

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
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Технологии

Представлен DJI Mavic Mini — дрон, который не нужно регистрировать

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Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° вчера в 11:53
Происшествия

В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка

АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:46
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Зеленский назвал три этапа прекращения конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа, которые необходимо преодолеть для завершения конфликта в Донбассе.
Суть событий 05:44
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
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Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
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Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 07:22
Армия и оружие

В России пройдут испытания новой межконтинентальной ядерной ракеты

Минобороны России проведет в начале будущего года летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
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Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
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