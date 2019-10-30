Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПять человек погибли в аварии в Подмосковье

Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.
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Список погибших в ДТП с грузовиком и легковушкой в Подмосковье

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В ДТП в Подмосковье погибли пять человек

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Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе

Подмосковье Сегодня11:41

Пять человек погибли в аварии на трассе в Подмосковье

РБК11:51

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье

РИА Новости11:22

Пять человек погибли в результате столкновения легковушки и фуры в округе Шаховская

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Причиной аварии на трассе М-9 в Подмосковье стало нарушение ПДД водителем легковой машины

ТАСС12:06
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«Монако» с Головиным выбил «Марсель» из Кубка Франции

Футболисты «Монако» одержали победу над «Марселем» в 1/16 финала Кубка Франции.
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Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заявил, что компания решила запретить у себя всю политическую рекламу.
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