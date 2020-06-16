с чего всё началось

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава. Среди них сотрудник Росгвардии и полицейский. Еще трое участников конфликта находятся в больнице с ранениями.

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

Фигурное катание Юлия Липницкая скоро станет мамой Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время. 2

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,5K

Наука Колибри могут видеть цвета, недоступные человеческому глазу По мнению исследователей, восприятие птицами неспектральных цветов оказывает им большую помощь в различных ситуациях, включая защиту от хищников, поиск партнеров для спаривания, пищи. 19

Общество Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.

Технологии ЕК начала антимонопольные расследования по App Store и Apple Pay "Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store нормы ЕС по конкуренции", - говорится в пресс-релизе. 9

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 133

Общество В России начинаются испытания вакцины от коронавируса Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях. 148

Происшествия Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают. 416

Политика В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи "Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении. 484

Общество Сахалинские депутаты повспоминали бюджет прошлого года Сахалинские депутаты обсудили освоение бюджета за 2019 год на заседании профильного комитета.

Экономика Жители России стали покупать более дешёвые продукты Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания. 104

Политика Дональд Трамп предложил реформу американской полиции Дональд Трамп предложил реформу американской полиции Президент США Дональд Трамп обнародовал указ, который должен был, с одной стороны, реформировать полицию, удовлетворив тем самым требования протестующих, а с другой — не вызвать раздражения у стражей порядка. 18

Происшествия Задержан подозреваемый по делу об убийстве советницы мэра Херсона Украинские правоохранители задержали главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, его доставляют в суд, сообщила во вторник пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

Политика На Украине компания McDonald’s попала в «языковой» скандал Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM В электронном меню сети ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине отсутствует русский язык, сообщило 15 июня издание Strana.ua. 11

Футбол Ари не поможет «Краснодару» до конца сезона Ари травмирован, выбыл до конца сезона. Геркус назвал форварда "Краснодара" Ари ограниченным игроком У Спаича была неудачная операция.

Наука В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф В Мексике археологи изучили петроглиф возрастом около 2000 лет, найденный в штате Колима, и установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики. 4