Происшествия
РИА НовостиВ Назрани в перестрелке погибли четыре человека
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава. Среди них сотрудник Росгвардии и полицейский. Еще трое участников конфликта находятся в больнице с ранениями.
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с чего всё началось
Следователи республиканского СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц», говорится в сообщении на сайте ведомства.Взгляд.ру09:19
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Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Наука
Колибри могут видеть цвета, недоступные человеческому глазу
По мнению исследователей, восприятие птицами неспектральных цветов оказывает им большую помощь в различных ситуациях, включая защиту от хищников, поиск партнеров для спаривания, пищи.
Evo-rus.com 08:56
Происшествия
В Забайкалье четыре человека утонули, спасая тонущую в реке девочку
REGNUM вчера в 23:43
Общество
Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка
Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.
Сахалин.Инфо 04:01
Технологии
ЕК начала антимонопольные расследования по App Store и Apple Pay
"Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений по распространению приложений через App Store нормы ЕС по конкуренции", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 06:32
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами
Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 15:34
Общество
В России начинаются испытания вакцины от коронавируса
Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях.
RT на русском 18:42
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия 04:48
Общество
Собянин: оставшиеся ограничения отменят не раньше середины июля
Оставшиеся ограничения не планируется снимать раньше середины июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
ТВ Центр 11:55
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Общество
Сахалинские депутаты повспоминали бюджет прошлого года
Сахалинские депутаты обсудили освоение бюджета за 2019 год на заседании профильного комитета.
Сахалин.Инфо 18:42
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Политика
Дональд Трамп предложил реформу американской полиции
Дональд Трамп предложил реформу американской полиции Президент США Дональд Трамп обнародовал указ, который должен был, с одной стороны, реформировать полицию, удовлетворив тем самым требования протестующих, а с другой — не вызвать раздражения у стражей порядка.
Коммерсантъ 14:43
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу об убийстве советницы мэра Херсона
Украинские правоохранители задержали главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, его доставляют в суд, сообщила во вторник пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
РИА Новости 03:09
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 04:49
Политика
На Украине компания McDonald’s попала в «языковой» скандал
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM В электронном меню сети ресторанов быстрого питания McDonald's на Украине отсутствует русский язык, сообщило 15 июня издание Strana.ua.
REGNUM вчера в 15:01
Футбол
Ари не поможет «Краснодару» до конца сезона
Ари травмирован, выбыл до конца сезона. Геркус назвал форварда "Краснодара" Ари ограниченным игроком У Спаича была неудачная операция.
Sport.ru 18:28
Наука
В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф
В Мексике археологи изучили петроглиф возрастом около 2000 лет, найденный в штате Колима, и установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики.
Российская газета 05:59
Экономика
Торги на бирже Нью-Йорка завершились ростом всех ключевых индексов
Умеренный рост продемонстрировали ключевые биржевые индексы к концу торговой сессии на фондовой бирже Нью-Йорка 15 июня, следует из данных, размещенных на сайте биржи.
ИА Красная Весна вчера в 16:49
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
Шоу-бизнес
Певица Нюша восхитила поклонников откровенным фото
Отечественная исполнительница Нюша восхитила многочисленных поклонников откровенным фото.
Актуальные Новости 07:05