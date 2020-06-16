В числе погибших – сотрудник полиции, подтверждали ранее ТАСС в минздраве Ингушетии. Во время бытового конфликта также был смертельно ранен сотрудник Росгвардии, уточнили «Интерфаксу» в ведомстве. Перестрелка в Назрани произошла из-за спора по поводу земельного участка, сообщают ТАСС и «Интерфакс».

Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии

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