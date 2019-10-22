с чего всё началось

Пять человек погибли, еще двое госпитализированы после перестрелки в Орловском районе Ростовской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального главка МВД. По информации ведомства, конфликт между жителями хутора возник из-за участков для выпаса скота.

В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке

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