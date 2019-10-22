Происшествия
ТАССВ Ростовской области пять человек погибли в перестрелке
Пять человек погибли, еще двое госпитализированы после перестрелки в Орловском районе Ростовской области, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального главка МВД. По информации ведомства, конфликт между жителями хутора возник из-за участков для выпаса скота.
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с чего всё началось
По данным ведомства, между представителями двух семей, которые не поделили между собой участок земли, предназначенный для выпаса скота, произошел конфликт.Российская газета13:00
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 14:18, Ашберн
Армия и оружие
РФ и Турция договорились вместе противостоять сепаратизму в Сирии
США и Турция 17 октября достигли соглашения о приостановке операции на 120 часов, чтобы позволить поддерживаемым американцами курдским формированиям покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.
ТАСС 14:09
Экономика
Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам
Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
REGNUM 08:13
Кино
Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Рифей-Пермь 06:43
Шоу-бизнес
В театре прокомментировали госпитализацию Талызиной
В пресс-службе Театра имени Моссовета прокомментировали информацию о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.
РЕН ТВ вчера в 05:06
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 07:33
Общество
Британия возобновляет полеты в египетский Шарм-эш-Шейх
Правительство Великобритании объявило о возобновлении полетов в аэропорт Шарм-эш-Шейх (Египет) спустя 4 года после крушения российского авиалайнера компании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году, следует из заявления Минтранса Великобритании.
Rambler News Service 08:19
Общество
Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА
Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».
Рамблер вчера в 06:21
Происшествия
В Твери завершили расследование дела о гибели 13 человек в ДТП
RuNews24.ru вчера в 03:34
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Вести.Хайтек 07:34
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 19:07
Происшествия
Российское судно подало сигнал бедствия у берегов Норвегии
У берегов Норвегии российский ледокол подал сигнал бедствия, сообщает 22 октября Центральное управление службы спасения Норвегии на своей странице в Twitter.
REGNUM 03:13
Экономика
KUHN Group намерена вложить три миллиарда рублей в завод под Воронежем
Французский производитель сельскохозяйственной техники KUHN Group планирует вложить в свое строящееся в Воронежской области предприятие 3 миллиарда рублей, сообщает во вторник облправительство.
РИА Новости 09:44
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Происшествия
Силовики пришли в «Комитет за гражданские права»
Как сообщил The Insider председатель организации Андрей Бабушкин, которого не пустили внутрь, приехавшие в офис силовики пытаются оказать давление на господина Маякова, чтобы тот признался в получении «некой суммы денег».
Коммерсантъ 12:57
Общество
Медведев рассказал о переквалификации из-за прихода роботов
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что одним из вызовов для рынка труда на настоящий момент является роботизация, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
Армия и оружие
Прибытие вертолетов ВКС РФ на бывшую базу США в Сирии сняли на видео
Историческое прибытие вертолетов ВКС России на бывшую американскую базу показали на видео.
Российская газета 02:21
Авто
Hyundai презентовал новый Hyundai Creta
Кроссовер второй генерации дебютировал на китайском рынке. Корейский автопроизводитель представил второе поколение кроссовера ix25.
Тарантас Ньюс вчера в 14:04
Авто
Топовая версия Land Rover Defender станет конкурентом для «Гелика»
По сообщениям издания Autocar, самая дорогая и оснащенная версия Land Rover Defender будет иметь индекс 130.
Тарантас Ньюс 13:07
Экономика
Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России
RT на русском 02:13
Происшествия
В Самарской области восьмиклассник умер, подавившись воздушным шариком
Как рассказали в прокуратуре, ученик школы №6 подавился воздушным шариком, когда играл с ним.
ТАСС 09:57
Футбол
Семак рассказал, каким видит идеальный футбол в исполнении «Зенита»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, каким хотел бы видеть футбол в исполнении своей команды.
Матч ТВ 11:37
Армия и оружие
Белоруссия ответит на размещение американских танков в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики разработать ответные меры на размещение в Литве американских танков.
Lenta.ru 13:43
Фигурное катание
15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости вчера в 11:50
Происшествия
Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет
Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru 09:33
Политика
Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую»
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.
РБК 13:06
Политика
Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»
Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
РИА Новости 10:18
Гаджеты
Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy
Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании "Популярная Механика" получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10: Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев.
Популярная механика 12:36