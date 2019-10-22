В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

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