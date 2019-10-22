Происшествия

РБКРБКПять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
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В Ростовской области пять человек погибли во время перестрелки на хуторе

РИА Новости11:02

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

РБК11:00

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

Телеканал 360°10:59

Два клана фермеров устроили смертельную перестрелку под Ростовом

РЕН ТВ11:06

При перестрелке на хуторе в Ростовской области погибло пять человек

Life.ru11:00

В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке

Дождь11:03

В перестрелке в Ростовской области убиты пять человек

REGNUM11:05
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Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

Северный Кавказ неэффективно расходует выделяемые на господдержку региона средства, выяснили аудиторы Счетной палаты.
Газета.Ru 10:10
Происшествия

Три человека погибли в результате аварии на руднике «Таймырский»

В результате ЧП на руднике "Таймырский", принадлежащем горно-металлургической компании "Норильский никель", погибли трое человек.
РИА Новости 09:25
Политика

Путин и Эрдоган одинаково оделись

Оба лидера одеты в темные костюмы, светло-голубые рубашки и галстуки серого оттенка.
Lenta.ru 08:12
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях

РИА Новости 10:18
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Вести.Ru 01:53
Происшествия

Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата

RT на русском 07:57
Политика

Джонсон пригрозил снять законопроект о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил снять с рассмотрения законопроект по Brexit, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:08
Игры

Функция Remote Play Together для Steam теперь доступна всем

Игровой сервис Steam начал публичное бета-тестирование функции Remote Play Together, которая позволит приглашать других пользователей в игру с локальным мультиплеером, кооперативом или общим/разделённым экраном.
Игромания.ру 02:02
Армия и оружие

Минобороны сообщило о полете Ту-95 над Японским и Желтым морями

РБК 08:20
Происшествия

Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты

Вести.Ru 06:36
Армия и оружие

Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Lenta.ru 02:19
Футбол

«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 06:15
Политика

СБУ задержала экс-замминистра экономразвития по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего заместителя министра экономического развития страны, которого подозревают в государственной измене из-за нанесения значительного ущерба обороноспособности государства.
RT на русском 09:34
Экономика

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъ вчера в 15:47
Шоу-бизнес

Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta 10:30
Киберспорт

Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта

Forbes впервые составил рейтинг 15 самых влиятельных киберспортсменов и участников этого рынка, сообщается на сайте издания.
Sostav.ru 07:35
Общество

Мурманская чиновница извинилась за фото с банками икры

Замглавы Общественной палаты Мурманской области, руководитель местного совета сторонников "Единой России" Юлия Величко извинилась за фото холодильника, набитого красной икрой.
Газета.Ru 08:37
Космос

Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян

По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.
Московский Комсомолец вчера в 04:08
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru 09:33
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина стала мамой во второй раз.
Вечерняя Москва вчера в 16:55
Здоровье

Врач рассказала о смертельной опасности аспирина для детей

"Лекарство становится опасным, когда оно не по терапевтической дозировке и когда попадает в руки пациенту не по назначению конкретного лечащего врача", - пояснила Ярцева.
ТК Звезда 06:16
Единоборства

Минаков пропустит турнир Bellator в США из-за проблем с визой

РИА Новости 09:43
Общество

До разрыва ствола: АК-12 испытали непрерывной стрельбой

В режиме непрерывной стрельбы автомат выдержал 680 выстрелов. Лишь после этого произошел разрыв ствола.
Российская газета 09:13
Происшествия

В Москве на улице нашли шестимесячную девочку

Известия 04:28
Единоборства

Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу

Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.
Allboxing.ru 04:33
Футбол

«Реал» определился с кандидатами на замену Зидану

По сообщениям испанских СМИ, Зидан будет уволен, если «Реал» не сумеет обыграть «Галатасарай» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.
ODDS.ru 09:54
Общество

Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Происшествия

Суд отменил приговор въехавшему в переход у метро водителю автобуса

Газета.Ru 08:51
Авто

Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей

Помимо счастливого обладателя Bentley, рекордные для региона суммы налога заплатят хозяева Mercedes Benz AMG GLS 63 позапрошлого года выпуска и прошлогоднего Land Rover Range Rover с двигателем в 510 лошадиных сил.
Российская газета вчера в 06:35
Главное