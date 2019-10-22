Происшествия
РБКПять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
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Авто
Mitsubishi везёт в Россию «прощальную» версию Mitsubishi Pajero
SpeedMe вчера в 03:47
Экономика
В Думе решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Алгоритм определен давно Минэкономразвития (МЭР) в начале октября опубликовало проект приказа об установлении на 2020 год ежегодных коэффициентов индексации ЕНВД, а также налогового патента и московского торгового сбора; приказ должен быть утвержден в ноябре.
РБК 10:28
Происшествия
Адвокат: дело против экс-главы Челябинской области прекращено
Рустам Курмаев, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил, что следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его подзащитного.
RT на русском 16:41
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Коммерсантъ 16:57
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости 08:34
Политика
В МИД оценили перспективы переговоров по газу между Россией и Украиной
"Состоявшиеся в сентябре этого года в Брюсселе трехсторонние (Россия-ЕС-Украина) консультации по вопросам транзита газа через территорию Украины после окончания действия контракта на транзит газа (с 1 января 2020 года) дают в целом повод для сдержанного оптимизма", - сказал Руденко.
РИА Новости 05:38
Путешествия
Отели на Хайнане в 2020 году начнут работать по системе «все включено»
Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на президента совета директоров международного туристического сервиса курорта Санья Ван Дон Чина, систему "все включено" на Хайнане планируется сначала ввести в нескольких отелях категории четыре и пять звезд, а позже расширить программу и на трехзвездочные гостиницы.
Интерфакс 06:49
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
Регион online 05:45
Происшествия
Представитель Чечни раскрыл причины перестрелки в Ростовской области
Причиной перестрелки на хуторе в Ростовской области стал бытовой конфликт, связанный с судебной тяжбой.
РБК 16:07
Игры
PlayStation 5 получит восьмиядерный процессор с частотой 3,2 ГГц
Из официальной информации известно, что новая PS получит сверхбыстрый SSD, платформу AMD с процессорными ядрами Zen 2 и GPU Navi.
The GEEK 09:27
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:21
Спорт
Решившая выступать за Словению Подчуфарова назвала российский спорт шапито
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о причинах решения поменять спортивное гражданство, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:40
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Политика
Путин: Россия и Турция нашли решение ситуации на границе с Сирией
Судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе достигнуты в Сочи на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Вести.Ru 13:09
Происшествия
Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы локализовали
Пожарные локализовали возгорание в металлическом ангаре на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
ТАСС 16:29
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.
REGNUM 15:46
Общество
До разрыва ствола: АК-12 испытали безостановочной стрельбой
Стрелок выпустил 680 пуль, только после этого у автомата разорвался ствол.
ТК Звезда 09:44
Футбол
Футбольный мир отмечает 90‑летие со дня рождения Льва Яшина
Все знают, что он признан лучшим вратарем ХХ века, его именем назван приз, который вручают голкиперам на чемпионатах мира.
Петербургский дневник вчера в 23:24
Хоккей
СКА проиграл «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд
Спорт-Экспресс 15:20
Шоу-бизнес
Бочкарева пожаловалась на травлю в Сети
Газета.Ru 11:02
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года
Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.
Автоновости дня 02:05
Кино
Критики и зрители разошлись во мнениях о сериале «Хранители»
Пилотная серия сериала телеканала HBO "Хранители", основанного на популярных комиксах, получила высокие оценки западных кинокритиков.
Kinonews.ru вчера в 13:27
Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM 02:50
Экономика
Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%
Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
Газета.Ru 09:21
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости 20 октября в 09:05
Армия и оружие
Двигатель для новейшего ударного вертолета пошел на госиспытания
Силовая установка ВК-2500П для модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ отправилась на государственные испытания и сертификацию для Министерства обороны России, рассказал агентству ТАСС исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин.
Вести.Ru вчера в 10:18