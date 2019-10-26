В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы. «На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.

Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае

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