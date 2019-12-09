Происшествия

РБКРБКВ результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек

Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии. Об этом сообщает RNZ со ссылкой на заявление полиции. Как сообщили в полиции, с острова удалось эвакуировать 23 человека, включая пятерых погибших.
Читать в источнике
Комментировать6
Джасинда Ардерн
Мы считаем, что около 100 человек находились на острове или в его округе в момент извержения вулкана, но точных данных обо всех пока нет.
— Джасинда Ардерн, новозеландский политикТАСС вчера в 22:26
с чего всё началось
По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald
 со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru03:38

Подробнее о событии

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек

РБК04:43

Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

Известия04:28

Очевидцы засняли извержение вулкана в Новой Зеландии

RT на русском04:06

Посольство призвало россиян соблюдать меры безопасности из-за извержения в Новой Зеландии

ТАСС04:01

Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

Газета.Ru03:38

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

РИА Новости04:21

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

Интерфакс03:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Политика

Названы даты слушаний по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд

Верховный суд Великобритании начнет слушания по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд в понедельник, 9 декабря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы суда.
Газета.Ru вчера в 16:30
Происшествия

Полиция ищет детей Никиты Зайцева, родители игрока не открыли дверь

Полицейские требовали открыть дверь, но их никто не пустил. По информации телеграм-канала, они ищут детей хоккеиста.
Sports.ru 03:59
Происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
ТАСС 03:52
Происшествия

Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки за перестрелку в суде

Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу "банды GTA" и допустили попытку побега и перестрелку, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 04:37
Общество

В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии

В Пенсионном фонде рассказали "Российской газете" об условии, при котором выплата пенсии может быть приостановлена.
РИА Новости 04:13
Общество

Куйвашев запустил в Instagram опрос о выходном 31 декабря

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил на своей странице в соцсети Instagram опрос о том, нужно ли сделать в регионе 31 декабря выходным днем.
Znak.com 03:06
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 12:39
Спорт

В Лозанне началось заседание исполкома WADA

В Швейцарии началось внеочередное заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором примут решение касательно российского спорта.
Вести.Ru 04:43
Общество

Сегодня православные отмечают Юрьев день

Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Онлайн Тамбов.ру 02:54
Технологии

«Касперский» сообщил о всплеске мошенничества через «выигрышные» рассылки

В 2019 году наблюдается резкий всплеск активности онлайн-мошенников, которые рассылают объявления, обещающие пользователям Сети денежные поступления.
РБК 03:59
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Lenta.ru 03:13
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Интернет

Число подписчиков «Яндекс.Музыки» превысило три миллиона

Показатель из года в год показывает рост: в январе 2017 года сервис отчитался о 250 тыс. подписчиков, в июне 2018-го — о 250 тыс.
Коммерсантъ 04:43
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова отреагировала на обвинения в алкоголизме после публикации домашнего видео с приготовлением плова.
Актуальные Новости 00:29
Игры

Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания

Игромания.ру вчера в 02:55
Политика

Стала известна продолжительность нормандского саммита

РБК 02:35
Гаджеты

Android 10 и One UI 2 вышли для смартфонов Samsung Galaxy в России

Компания Samsung Electronics объявила о доступности операционной системы Android 10 и фирменного интерфейса One UI 2 владельцам ряда смартфонов Galaxy в России.
3DNews 04:00
Армия и оружие

В Турции надеются получить истребители от США

Говорить о закупке Турцией российских истребителей преждевременно, Анкара все еще рассчитывает получить американские самолеты F-35, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в понедельник.
РИА Новости 04:25
Общество

Петербург занял 14 место в рейтинге самых «пьющих» регионов РФ

Эксперты Национального рейтинга трезвости субъектов России назвали самые пьющие регионы страны. Северная столица оказалась на 14 месте.
Gazeta.SPb 04:31
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Транспорт

Ликсутов заявил о корректной работе билетной системы МЦД

Обновленная билетная система функционирует корректно в час пик, в условиях повышенного пассажиропотока.
Известия 03:47
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Общество

Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Российская газета вчера в 05:23
Общество

«Ведомости» узнали о планах «Яндекса» арендовать офис в «Москва-Сити»

«Яндекс» ищет место для еще одного офиса и ведет переговоры с Capital Group об аренде у нее площадей в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити».
РБК 02:30
Общество

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

ТАСС 04:08
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
Общество

Адвокат Винника не располагает информацией о решении греческого суда

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала в интервью РИА Новости, что, по последней информации, греческий суд отменил решение об экстрадиции Винника в США и во Францию.
РИА Новости 03:53
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 9 декабря.
RT на русском 00:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное