с чего всё началось

Мы считаем, что около 100 человек находились на острове или в его округе в момент извержения вулкана, но точных данных обо всех пока нет.

Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии. Об этом сообщает RNZ со ссылкой на заявление полиции. Как сообщили в полиции, с острова удалось эвакуировать 23 человека, включая пятерых погибших.

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек

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