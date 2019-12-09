Происшествия
РБКВ результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек
Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии. Об этом сообщает RNZ со ссылкой на заявление полиции. Как сообщили в полиции, с острова удалось эвакуировать 23 человека, включая пятерых погибших.
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Мы считаем, что около 100 человек находились на острове или в его округе в момент извержения вулкана, но точных данных обо всех пока нет.
— Джасинда Ардерн, новозеландский политикТАСС вчера в 22:26
с чего всё началось
По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.Газета.Ru03:38
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