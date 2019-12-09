с чего всё началось

Мы считаем, что около 100 человек находились на острове или в его округе в момент извержения вулкана, но точных данных обо всех пока нет.

На фотографиях с официального сайта геологической информации Новой Зеландии GeoNet виден огромный шлейф белого дыма, поднимающийся над островом в понедельник днем по местному времени. По данным сайта GeoNet, ежегодно остров посещают более 10 тыс. человек.

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

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