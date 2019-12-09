Мы считаем, что около 100 человек находились на острове или в его округе в момент извержения вулкана, но точных данных обо всех пока нет.

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс. Он считает, что число жертв стихии возрастет.

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

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