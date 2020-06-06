Пять человек погибли в результате крушения двухмоторного самолета Piper PA-31T в американском штате Джорджия. Об сообщил телеканал Fox 5 в пятницу 5 июня. На момент крушения в салоне самолета находились пилот и четверо членов семьи, в том числе двое детей.

Пять человек погибли в результате крушения небольшого самолета в США

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