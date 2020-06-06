Происшествия

ИзвестияИзвестияПять человек погибли в результате крушения небольшого самолета в США

Пять человек погибли в результате крушения двухмоторного самолета Piper PA-31T в американском штате Джорджия. Об сообщил телеканал Fox 5 в пятницу 5 июня. На момент крушения в салоне самолета находились пилот и четверо членов семьи, в том числе двое детей.
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Двухмоторный самолет разбился в США. Пять человек погибли

Телеканал 360°00:27

Пять человек погибли при крушении небольшого самолета в США

Коммерсантъвчера в 23:18

Пять человек погибли при крушении самолета в США

РБКвчера в 23:53

При крушении одномоторного самолета в Калифорнии погибли три человека

ТАСС00:53

В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета

РИА Новости01:17

Небольшой самолет потерпел крушение в США: погибли пять человек

Комсомольская правдавчера в 22:51

Самолет разбился на севере штата Джорджия

Московский Комсомолецвчера в 22:48
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Энергетика

Польша повысила тариф на транзит российского газа

Польский регулятор добавил, что введение в действие тарифа на 2021 год увеличит средние платежи за услуги по транзиту газа на 16,5% относительно действующего на сегодня тарифа.
BFM.ru 01:30
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Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 11:48
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Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 05:44
2K
Здоровье

Врач оценил вероятность второй волны коронавируса

Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 20:30
95
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Происшествия

Подозреваемому в убийстве школьницы предъявили обвинение

25-летнему жителю Шушенского района, задержанному по подозрению в убийстве 12-летней девочки, предъявили обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственных действиях.
ДЕЛА.ru 01:28
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Общество

Активная фаза ликвидации последствий ЧП в Норильске займёт до 14 дней

Активная фаза ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займёт около 14 дней, после чего продолжатся точечные работы по сбору нефтепродуктов, заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
RT на русском 00:38
Политика

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
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Общество

В Пекине раздадут ваучеры на покупки в магазинах и рестораны

Жители Пекина получат потребительские ваучеры на сумму 12,2 млрд юаней (порядка $1,71 млрд), которые смогут потратить в магазинах, ресторанах и кафе, а также на туризм, образование и спорт.
Известия 01:59
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Политика

Путин передал Ростуризм в подчинение правительству

Президент Владимир Путин передал правительству управление Ростуризмом, самому агентству при этом — функции надзора за деятельностью туроператоров.
Ведомости вчера в 16:14
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Общество

В Краснодарском крае разрешат работу летних площадок ресторанов

Краснодар, 4 июня 2020, 13:44 — REGNUM Работа кафе и ресторанов, имеющих открытые летние площадки и веранды, будет разрешена при условии соблюдения ими требований Роспотребнадзора с 6 июня.
REGNUM 04 июня в 06:44
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Религия

Карталинские верующие отмечают праздник Троицы

Карталинская новь 02:00
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Здоровье

На Украине число случаев коронавируса превысило 25 тыс

На Украине за сутки число выявленных случаев заболевания COVID-19, возбудителем которого является новый коронавирус, выросло на 588 — до 25 411, сообщил Минздрав страны.
Rambler News Service 04 июня в 03:30
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Армия и оружие

NI назвал преимущества российских подводных лодок проекта «Борей-А»

Одним из главных преимуществ лодок проекта «Борей -А» эксперты «NI» назвали баллистические ракеты «Булава».
Военное дело вчера в 08:08
Политика

Британия может уступить в вопросе пошлин ЕС для заключения соглашения

Издание не уточняет, какие именно товары каких экономических секторов планируют обложить пошлинами.
Газета.Ru вчера в 20:54
Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
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Общество

Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции

Пиво стало самым продаваемым алкогольным напитком в России в период самоизоляции.
BFM.ru 02:12
29
Армия и оружие

Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

RT на русском вчера в 18:14
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Здоровье

Гастроэнтеролог предупредил о первом сигнале рака кишечника

Врач-гастроэнтеролог из клиники США Майо Джон Кисиэль указал на рост опасности развития колоректального рака, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 01:40
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
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Армия и оружие

В Идлибе погиб турецкий военный

Один военнослужащий Турции погиб и двое получили ранения в результате нападения на медицинский транспорт в сирийском Идлибе, сообщило минобороны республики.
РИА Новости 00:23
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Общество

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
Моя Москва.онлайн 04 июня в 12:39
4,9K
Общество

В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Препарат против коронавируса "Авифавир" можно будет получить бесплатно по ОМС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости вчера в 16:03
1,6K
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
1,1K
Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела

Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru вчера в 02:36
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Общество

В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом

Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 04 июня в 02:18
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32
2,1K
Здоровье

Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» от коронавируса

Главный санитарный врач одной из московских больниц доктор Александр Мясников заявил, что может сделать промежуточные выводы о коронавирусе и борьбе с ним.
РЕН ТВ вчера в 07:57
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Происшествия

В США полицейские в знак протеста ушли с работы

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
Lenta.ru вчера в 22:23
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Главное