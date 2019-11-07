Происшествия

RT на русскомRT на русскомПять человек пострадали при ЧП на нефтебазе в Новороссийске

Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске. Произошёл хлопок с последующим горением, пожар локализован на площади 200 квадратных метров.
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