Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске. Произошёл хлопок с последующим горением, пожар локализован на площади 200 квадратных метров.

Пять человек пострадали при ЧП на нефтебазе в Новороссийске

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