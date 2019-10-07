Происшествия
RT на русскомПять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
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с чего всё началось
Перестрелка в районе Хилокского рынка произошла 7 октября, сообщили Тайге.инфо очевидцы. Конфликт произошел за территорией торговой площадки, уточнил источник редакции, знакомый с ситуацией. По его словам, есть пострадавшие и погибшие.Тайга.инфо04:33
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«Стрельба – это только начало»: пять торговцев пострадали в массовой драке на рынке
КП - Новосибирск09:17
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В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
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Российская газета вчера в 12:14
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Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
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Истинную причину атеросклероза раскрыл немецкий врач
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Соловей.Инфо вчера в 04:00
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Авто
Эксперты рассказали, почему опасно «выкатывать» бензин до загорания лампочки
Автоэксперты пояснили, что чем чревата ситуация, если регулярно "выкатывать" бензин до того момента, пока загорится лампочка уровня топлива.
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Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
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Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
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Культура
СМИ рассказали, как российские олигархи улучшают имидж России в США
Русскую культуру активно продвигают за рубежом как минимум пять миллиардеров и один банкир из России, говорится в материале газеты The New York Times под названием «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России».
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В YouTube на официальном канале Adult Swim опубликован трейлер четвертого сезона популярного мультсериала «Рик и Морти».
Культуромания 03:52
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Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении
В понедельник, 7 октября, стало известно, что всемирно известная светская львица Ким Кардашьян крестила своих детей в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине.
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Названы самые популярные авто россиян старше 55 лет
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В Москву после холодов вернется сентябрьское тепло.
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Обнародован снимок обратной стороны Луны, сделанный 60 лет назад
Для справки: на основании фотоснимков Межпланетной станции «Луна-3» были составлены: первый атлас, карта обратной стороны и новый глобус Луны.
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Происшествия
Участница команды Высшей лиги КВН умерла от рака
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова.
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