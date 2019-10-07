Перестрелка в районе Хилокского рынка произошла 7 октября, сообщили Тайге.инфо очевидцы. Конфликт произошел за территорией торговой площадки, уточнил источник редакции, знакомый с ситуацией. По его словам, есть пострадавшие и погибшие.

с чего всё началось

Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

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