Происшествия
RT на русскомПять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
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с чего всё началось
Перестрелка в районе Хилокского рынка произошла 7 октября, сообщили Тайге.инфо очевидцы. Конфликт произошел за территорией торговой площадки, уточнил источник редакции, знакомый с ситуацией. По его словам, есть пострадавшие и погибшие.Тайга.инфо04:33
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Недвижимость
Около 80% застройщиков продолжат работу по старой схеме финансирования
Из 118 млн кв.м в стройке 80% застройщиков продолжат работать по старой схеме.
Интерфакс 07:08
Экономика
В Саратовской области намерены на 19% увеличить зарплаты бюджетникам
Что касается бюджетной сферы, то рост выплат за последние 3 года вырос более чем на 30% с 19,2 тысячи до 25,4 на текущий момент.
Регион 64 08:10
Происшествия
Автобус загорелся в тоннеле на севере Москвы
На севере Москвы в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся автобус, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:47
Политика
В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения
Президента России Владимира Путина, который в понедельник отмечает 67-летие, лично поздравил по телефону премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:16
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera 05 октября в 07:11
Политика
Акцию «Суд над Путиным» провели в Киеве у посольства России
Своеобразно отметили 67-летие Владимира Путина украинцы. В Киеве у посольства России провели перфоманс «Суд над Путиным».
LentaChel.ru 08:35
Футбол
Тедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком»
Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву.
Российская газета вчера в 14:24
Армия и оружие
Трамп заявил, что для США пришло время выйти из «бесконечных войн»
Американский лидер Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что США пора «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.
RT на русском 08:28
Хоккей
Капризов высказался о своём возможном отъезде в НХЛ
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, уедет ли он в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в следующем сезоне.
RT на русском 08:23
Шоу-бизнес
Петросян попал в свою квартиру впервые после развода со Степаненко
Газета.Ru 05 октября в 08:41
Культура
Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила артистка Римма Зюбина.
Москва 24 вчера в 11:27
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов забросил шайбу от красной линии
Чемпионат вчера в 12:55
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Футбол
Мамаев рассказал о теплом приеме болельщиков «Ростова»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, как его приняли болельщики команды. Он присоединился к клубу после выхода из тюрьмы.
Спорт-Экспресс 08:18
Авто
АвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta
Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta.
Автоновости дня 07:54
Общество
Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло
На средней полосе России станет теплее с 8 октября.
Газета.Ru 02:11
Экономика
Qiwi борется с запретом на анонимное пополнение электронных кошельков
Все-таки разрешить физлицам анонимное пополнение электронных кошельков наличными, если кошелёк открыт в кредитной организации и сумма пополнения не превышает 5 тысяч рублей.
IT-World 06:01
Кино
Сэмюэл Л. Джексон раскритиковал заявление Мартина Скорсезе
Kinonews.ru вчера в 04:35
Шоу-бизнес
Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру 07:02
Шоу-бизнес
Сын Шарлиз Терон попал в объективы папарацци в розовом купальнике
Актриса с сыном отправилась на прогулку в Калифорнии. Шарлиз Терон попала в объективы папарацци во время прогулки с сыном Джексоном.
Srnsk 06:27
Здоровье
В Саратовской области уволили еще одного главврача
Сегодня главный врач Дергачевской районной больницы Саратовской области, пациенты которой добирались на гемодиализ в автомобиле с овощами и коробками, Шамиль Хусаинов также был освобожден от должности.
FreeNews-Volga 05 октября в 10:36
Финансы
Крест смерти: эксперты предрекли серьезное падение курса рубля
Эксперты уверены в том, что к подобной ситуации нужно относиться со всей серьезностью — она действительно может стать сигналом к серьезному падению курса в ближайшем будущем.
Век 05:40
Экономика
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.
Известия вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Опубликованы отрывки из новой книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.
Вечерняя Москва 07:12
Происшествия
Арашукова уволили из «Газпрома» за прогул и утрату доверия
Арашуков потерял пост советника генерального директора «Газпром межрегионгаза» из-за прогула и бездействия по вопросу предотвращения конфликта интересов.
Телеканал 360° 04:38