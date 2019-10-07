Происшествия
РИА НовостиПять человек пострадали в массовой драке у новосибирского рынка
Пять человек пострадали во время массовой драки с использованием травматического оружия возле Хилокского рынка в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель областного Минздрава.
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с чего всё началось
Перестрелка в районе Хилокского рынка произошла 7 октября, сообщили Тайге.инфо очевидцы. Конфликт произошел за территорией торговой площадки, уточнил источник редакции, знакомый с ситуацией. По его словам, есть пострадавшие и погибшие.Тайга.инфо04:33
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Массовая драка со стрельбой на новосибирском рынке случились из-за бандита Тамерлана
КП - Новосибирск12:25
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Общество
Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер
Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Газета.Ru 12:19
Политика
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит экономику Турции, если она сделает что-то «непозволительное».
Известия 13:10
Общество
На Запашного пожаловались в СК России
"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 12:54
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета 10:29
Фигурное катание
Капризов об отношениях с Загитовой: Напридумывали историю кошмарную
Российский хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, какие отношения связывают его и российскую фигуристку Алину Загитову.
Нева Спорт 08:03
Авто
Автомобили LADA Classic оказались самыми популярными среди пенсионеров
Самым популярным среди пенсионеров стало семейство отечественных автомобилей LADA Classic с результатом в 3,1%. Вторую строчку занял Ford Focus с 2,4%, тройку замкнула LADA Samara, на которой остановили выбор 2,2% опрошенных.
Автоновости дня 00:33
Здоровье
Что будет, если отказаться от алкоголя, объяснили врачи
Врачи объяснили, что будет, если отказаться от алкоголя.
Пермь открытая 11:37
Транспорт
Грузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года
Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
РИА Новости 12:46
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Единоборства
Первый канал в прямом эфире покажет бои Бивола и Усика
Первый канал в прямом эфире покажет поединки Дмитрий Бивол — Ленин Кастильо и Александр Усик — Тайрон Спонг, которые пройдут в Чикаго на арене «Wintrust Arena».
Sports.ru 11:24
Политика
На Украине рассказали о судьбе солдат ДНР и ЛНР после прекращения войны
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР могут остаться в Донбассе и перейти на службу в правоохранительные органы Украины после выполнения «формулы Штайнмайера», заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко 7 октября в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 05:15
Гаджеты
AMD представила видеокарты Radeon RX 5500-й серии
IT-World 12:20
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Происшествия
В МЧС рассказали о способах остановить агрессивную собаку
Политическая Экспертиза 04 октября в 22:17
Армия и оружие
Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде
Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.
Ferra 03:56
Шоу-бизнес
Нейрохирург рассказал, есть ли у Заворотнюк шансы на выздоровление
Доктор медицинских наук, нейрохирург Павел Шнякин рассказал, что победить глиобластому невозможно, современная медицина может только помочь продлить жизнь больному.
Народные новости 10:35
Экономика
В Саратовской области намерены на 19% увеличить зарплаты бюджетникам
Что касается бюджетной сферы, то рост выплат за последние 3 года вырос более чем на 30%, с 19,2 тысячи до 25,4 на текущий момент.
Регион 64 08:10
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Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Японии
Российский пилот итальянской команды «Toro Rosso» Даниил Квят рассказал о подготовке и ожиданиях от Гран-при Японии, которое состоится в ближайшие выходные.
News102.ru 10:25
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Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
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Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия 12:06
Хоккей
Овечкин пожелал Путину подольше занимать пост президента
Александр Овечкин, российский хоккеист, решил поздравить Владимира Путина, лидера РФ, с днем рождения, пожелав ему подольше быть президентом страны.
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В Саратовской области ОРВИ за неделю заболели 11 тысяч человек
В Саратовской области за неделю зарегистрировано 11043 случая ОРВИ.
Регион 64 09:40
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В России иностранцам запретят торговать на рынке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о допустимой доле иностранных работников в отраслях экономики в 2020 году.
Lenta.ru 05:15
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Кремль не влияет на отвод сил в Донбассе — Песков
Республики Донбасса находятся под некоторым влиянием Москвы, однако Кремль не является стороной конфликта, от которой зависит отвод вооруженных формирований.
REGNUM 07:17
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МИД попрекнул США нераскрытым убийством президента Кеннеди
МИД России ответил американскому диппредставительству напоминанием о том, что Вашингтону до сих пор не удалось найти убийц президента Джона Кеннеди.
РБК 12:34
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Почему с возрастом хочется меньше спать
Ридус 05:01