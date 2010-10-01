Происшествия

Вести.RuВести.RuПять человек пострадали в массовой драке со стрельбой в Новосибирске

Пять человек пострадали в результате массовой драки в Новосибирске, которая завершилась стрельбой и поджогом автомобиля. По словам очевидцев, в конфликт у крупнейшего рынка города было втянуто порядка 200 человек, 50 из них задержаны.
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с чего всё началось

Перестрелка произошла в районе крупнейшего рынка Новосибирска

Перестрелка в районе Хилокского рынка произошла 7 октября, сообщили Тайге.инфо очевидцы. Конфликт произошел за территорией торговой площадки, уточнил источник редакции, знакомый с ситуацией. По его словам, есть пострадавшие и погибшие.
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