Перестрелка в районе Хилокского рынка произошла 7 октября, сообщили Тайге.инфо очевидцы. Конфликт произошел за территорией торговой площадки, уточнил источник редакции, знакомый с ситуацией. По его словам, есть пострадавшие и погибшие.

с чего всё началось

Пять человек пострадали в результате массовой драки в Новосибирске, которая завершилась стрельбой и поджогом автомобиля. По словам очевидцев, в конфликт у крупнейшего рынка города было втянуто порядка 200 человек, 50 из них задержаны.

Пять человек пострадали в массовой драке со стрельбой в Новосибирске

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