Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПять депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом сообщил ее спикер Вячеслав Володин на пленарном заседании 13 мая, передает РИА Новости. 25 апреля стало известно о заражении депутатов Леонида Калашникова (КПРФ) и Дмитрия Новикова (КПРФ).
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Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом

Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом, один из них выписался, двое проходят лечение дома, а еще двое – в больнице, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду.
РИА Новости05:05

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Володин рассказал, как в Госдуме соблюдают меры предосторожности

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В Госдуме выявлено пять случаев заражения COVID-19

Газета.Ru05:13

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Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом

РИА Новости05:05

Пять депутатов Госдумы заболели коронавирусом

Комсомольская правда05:24

Володин сообщил о тяжелой форме COVID-19 у двух депутатов

Интерфаксвчера в 06:09
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
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Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу сотрудника СК

Известия 07:31
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Общество

В России перенесут сроки проведения ЕГЭ

Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
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Политика

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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
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Армия и оружие

Итальянский учебный самолёт М-345 НЕТ прошёл сертификацию

Как сообщает Flightglobal, итальянский концерн Leonardo завершил первый этап сертификации перспективного учебного самолета M-345 НЕТ.
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В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком

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Политика

Архангельская область и НАО договорились начать объединение

РИА Новости 08:22
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Экономика

Путин заявил о сокращении доходов бюджета

На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
РИА Новости 07:22
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Общество

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.
Интерфакс 07:26
Происшествия

Ставшие причиной пожаров аппараты ИВЛ произведены на одном заводе

По мнению экспертов, причиной возгорания аппарата ИВЛ в московской больнице стало короткое замыкание, от которого и вспыхнул кислород.
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Политика

Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали

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В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции

Полиция Красноярска составила административные протоколы о нарушении режима самоизоляции в отношении двух девушек, ставших жертвами изнасилования.
Российская газета 06:06
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Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
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Происшествия

На Украине две девушки поджарили сосиски на Вечном огне

Lenta.ru 07:16
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В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте

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Политика

Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».
РБК 07:49
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Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца года

Сервис YouTube Music заменит Google Play Music до конца 2020 года.
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Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
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Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу

Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
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Здоровье

962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
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Политика

Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
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Футбол

Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
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Авто

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Компания Mercedes-Benz вовсю готовится к дебюту седана S-класса нового поколения с индексом W223, однако внешность флагмана оказалась раскрыта раньше времени: снимки новинки опубликовал пользователь инстаграма CocheSpias.
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Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

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