с чего всё началось

Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в городе Ростове Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на глава администрации Ростовского района Сергея Шокина. Изначально сообщалось о шести погибших.

Пятеро детей погибли при пожаре в Ярославской области

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