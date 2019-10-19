Происшествия
РБКПятеро детей погибли при пожаре в Ярославской области
Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в городе Ростове Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на глава администрации Ростовского района Сергея Шокина. Изначально сообщалось о шести погибших.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает региональный СКР.Коммерсантъ01:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Газета.Ru 03:38
Футбол
Михаил Кержаков выйдет в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»
РИА Новости 11:08
Технологии
В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков
В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
CyberSport.ru 11:12
Общество
Умер руководитель завершившихся гибелью «Курска» учений
Умер Михаил Моцак, вице-адмирал и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всеми членами экипажа 12 августа 2000 года затонула субмарина К-141 "Курск".
Газета.Ru 09:26
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
РИА Новости 07:19
Происшествия
В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 10:35
Экономика
Коллекторы начали скупать ипотечные долги россиян
Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье.
РБК вчера в 06:32
Киберспорт
На BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2
Стример Metro рассказал, что Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon 2019.
Inc-news.ru 10:16
Экономика
Экономист раскрыл смысл продления «заморозки» пенсий россиян
Продление «заморозки» пенсионных накоплений россиян является ожидаемым событием и может считаться очередным признаком отхода России от стандартов социального государства.
URA.Ru вчера в 18:14
Политика
Меру пресечения Гладковскому изберет Высший антикоррупционный суд
Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.
REGNUM 17 октября в 09:54
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru вчера в 08:14
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Футбол
«Барселона» разгромила «Эйбар» на выезде
«Барселона» уверенно обыграла «Эйбар» на выезде в матче девятого тура чемпионата Испании.
Soccer.ru 08:54
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Единоборства
Грэга Харди лишили победы из-за ингалятора, Родригес победил Стивенса
В активности Харди не откажешь, и на прошедшем накануне турнире в Бостоне американец уже в четвёртый раз с января вышел в октагон.
Чемпионат 06:45
Фигурное катание
Фигуристка Радионова высказалась об итогах короткой программы Гран-при
Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы этапа Гран-при Skate America, проходящего в настоящий момент в американском Лас-Вегасе.
Газета.Ru 09:13
Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 10:32
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru вчера в 18:59
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудят Сирию без представителей Сирии
Дипломатические отношения Турции и Сирии были разорваны в 2011 году после начала в последней гражданской войны и последовавшего наплыва в Турцию сирийских беженцев.
Lenta.ru вчера в 12:55
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли себе вены в зале суда
Телеканал RTVI 17 октября в 11:04
Общество
ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС вчера в 08:18
Общество
В штаб-квартире ООН отключили эскалаторы из-за финансовых проблем
По данным канала, в штаб-квартире ООН ради экономии уже отключили часть эскалаторов.
Взгляд.ру 08:16
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
РИА Новости 03:59