Происшествия

РБКРБКПятеро детей погибли при пожаре в Ярославской области

Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в городе Ростове Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на глава администрации Ростовского района Сергея Шокина. Изначально сообщалось о шести погибших.
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с чего всё началось
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает
 региональный СКР.
Коммерсантъ01:59

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Пожар в жилом доме в Ростове Ярославской области полностью ликвидирован

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В страшном пожаре в Ростове погибли пять детей

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Опубликовано видео последствий пожара в доме под Ярославлем

Известия06:23
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Михаил Кержаков выйдет в составе «Зенита» на матч с «Ростовом»

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В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.
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Умер руководитель завершившихся гибелью «Курска» учений

Умер Михаил Моцак, вице-адмирал и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всеми членами экипажа 12 августа 2000 года затонула субмарина К-141 "Курск".
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Российская газета 10:39
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У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
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Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

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Происшествия

В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова

В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 10:35
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Коллекторы начали скупать ипотечные долги россиян

Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье.
РБК вчера в 06:32
Киберспорт

На BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2

Стример Metro рассказал, что Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon 2019.
Inc-news.ru 10:16
Экономика

Экономист раскрыл смысл продления «заморозки» пенсий россиян

Продление «заморозки» пенсионных накоплений россиян является ожидаемым событием и может считаться очередным признаком отхода России от стандартов социального государства.
URA.Ru вчера в 18:14
Политика

Меру пресечения Гладковскому изберет Высший антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд изберет меру пресечения экс-замглавы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.
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Политика

Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru вчера в 08:14
Происшествия

МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
РБК 09:19
Футбол

Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»

РБК 10:38
Футбол

«Барселона» разгромила «Эйбар» на выезде

«Барселона» уверенно обыграла «Эйбар» на выезде в матче девятого тура чемпионата Испании.
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Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
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Игры

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Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Единоборства

Грэга Харди лишили победы из-за ингалятора, Родригес победил Стивенса

В активности Харди не откажешь, и на прошедшем накануне турнире в Бостоне американец уже в четвёртый раз с января вышел в октагон.
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Фигурное катание

Фигуристка Радионова высказалась об итогах короткой программы Гран-при

Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы этапа Гран-при Skate America, проходящего в настоящий момент в американском Лас-Вегасе.
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Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
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News.ru вчера в 18:59
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Lenta.ru вчера в 12:55
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Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли себе вены в зале суда

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