Происшествия

ИзвестияИзвестияПятеро детей и один взрослый погибли при пожаре в Ярославской области

Возгорание произошло в жилом доме в Ростове Ярославской области, в результате погибли шесть человек, в том числе пятеро детей. Об этом 10 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона. Огонь вспыхнул в доме по адресу: улица Ленинская, 13.
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Опубликовано видео последствий пожара в доме под Ярославлем

Известия06:23

Под завалами найдено тело седьмого погибшего в пожаре в Ростове

Ярновости06:03

Местные власти сообщили о семи погибших при пожаре в Ярославской области

Интерфакс03:52

Спасатели нашли тело седьмого погибшего при пожаре в Ярославской области

РИА Новости04:58

Без вести пропавшего при пожаре под Ярославлем нашли живым

ТАСС04:51

Число погибших при пожаре в Ярославской области увеличилось до семи

ЯрNews02:19

Пожар в Ростове: погибли семь человек. Список погибших, подробности, фото и видео с места

Новости Ярославля 76.ru02:02
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Финансы

Силуанов отреагировал на возможное снижение ключевой ставки ЦБ

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти страны будут хорошо относиться к тому, если Центральный банк решит снизить ставки.
Газета.Ru 06:14
Шоу-бизнес

Катя Гордон попала в серьезное ДТП

Отечественная телеведущая и юрист Катя Гордон попала в серьезное ДТП.
Актуальные Новости вчера в 10:26
Политика

Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30
Здоровье

По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников

«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Соловей.Инфо 05:15
Общество

Гороскоп на 19 октября: интересные знакомства ждут Тельцов

Интересные знакомства ждут Тельцов.
Primpress.ru вчера в 19:00
Энергетика

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Происшествия

Выплаты семьям погибших при прорыве дамбы оцениваются в 25 млн рублей

Общий объём компенсаций семьям погибших при прорыве дамбы на руднике в Красноярском крае, по предварительным расчётам, оценивается в более чем 25 млн рублей.
News.ru 05:32
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Общество

«Аэрофлот» оштрафовали на ₽290 тыс. за массовые задержки багажа

«Аэрофлот» оштрафовали за массовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
РБК 04:26
Армия и оружие

Турция обвинила курдов в нарушении перемирия в Сирии

Турция обвинила курдов в нарушении договоренности по перемирию в зоне безопасности на севере Сирии.
РИА Новости 06:07
Армия и оружие

Еще один новейший китайский ударный беспилотник сбили в Ливии

Российская газета вчера в 08:19
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Происшествия

В Турции погибла девочка из России

РИА Новости 03:59
Политика

Британский парламент проголосует по поправке об отсрочке Brexit

В субботу, 19 октября, депутаты палаты общин будут голосовать по поправке депутата Оливера Летвина, которая предполагает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если парламент Великобритании одобрит новую сделку.
РБК 06:15
Политика

В Сербии ждут Дмитрия Медведева

Премьер-министр РФ примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда от нацистов.
Вести.Ru вчера в 23:16
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Происшествия

Пьяный мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Сотрудник полиции получил ножевое ранение на станции московского метро "Савеловская".
ТАСС 04:14
Авто

Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель

Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Народные новости 01:45
Происшествия

Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске

Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Шоу-бизнес

Симоньян стала мамой в третий раз

Как стало известно, главред RT родила третьего ребенка. Семью журналистки и режиссера пополнила девочка, которую родители назвали Маро.
ФАН 05:48
Религия

В РПЦ прокомментировали совместную литургию Варфоломея и Иеронима

Совместное служение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима с Константинопольским патриархом Варфоломеем еще не означает признания главой Элладской церкви украинских раскольников, заявил в субботу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
РИА Новости 06:18
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования из-за популярности

Как предполагают поклонники, на фоне мании преследования и большой популярности могло быть подорвано здоровье знаменитости.
OAnews 06:01
Авто

Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров

Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс вчера в 10:49
Киберспорт

Стратегия Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ EGS и Xbox One

Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ. Игра уже доступна в раннем доступе Epic Games Store и Xbox One.
Cyber.sports.ru 06:37
Музыка

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Общество

Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения

Газета.Ru вчера в 16:55
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости вчера в 04:51
Кино

Популярность «Джокера» в мировом прокате обошла США

Фильм Тодда Филлипса «Джокер» оказался более популярным на международном рынке, чем в Соединенных Штатах.
Мойка78 17 октября в 17:44
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем

41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели вчера в 10:25
Футбол

Хузин покинул пост главного тренера «Луча»

Владивостокский «Луч» остался без главного тренера. Рустем Хузин после поражения от «Енисея» (0:1) принял решение покинуть команду.
Sport24.ru 05:00
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