Здоровье

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Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием. По предварительным данным, у них грипп типа А, однако медики проверяют их на возможное наличие болезни, вызванной коронавирусом.
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Общежитие Байкальского госуниверситета закрыли на карантин

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