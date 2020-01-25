Здоровье
ИзвестияПять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса
Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием. По предварительным данным, у них грипп типа А, однако медики проверяют их на возможное наличие болезни, вызванной коронавирусом.
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Армия и оружие
Военные США пострадали во время обстрела баз в Ираке
Происшествия
В Петербурге задержали организатора сети борделей
В Санкт-Петербурге закрыли сеть притонов для занятия проституцией, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Политика
В Совфеде назвали безнравственными слова Качиньского о компенсациях
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Звезды шоу-бизнеса активно рекламируют в Instagram послание Путина
Звезды российского шоу-бизнеса в своих социальных сетях начали активно рекламировать послание Владимира Путина Федеральному собранию.
Политика
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
Авто
BMW X7 получил полностью кожаный салон от «Vilner»
На портале «motor1.com» появились фото тюнингованного BMW X7 от специалистов тюнинг-ателье «Vilner».
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина
Чеснаков добавил, что после отдыха Сурков пообещал более подробно объяснить причины своего решения, а также сообщить о дальнейших планах в направлении политической деятельности.
Кино
Церемония вручения кинопремии «Золотой орел» пройдет без ведущих
Мероприятие пройдет в Первом павильоне киностудии «Мосфильм». Впервые вручение состоится без ведущих, сообщает ТАСС.
Политика
Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Общество
ВШЭ одобрила запрет на политические заявления от лица университета
Советник ректора ВШЭ отметил, что делать политические заявления от имени университета могут только те люди, которые на это уполномочены.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком по углеводородам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и министров заниматься своим делом и отстаивать интересы государства и народа.
Политика
Стрелки «Часов Судного дня» передвинули на 20 секунд вперед
Киберспорт
TNC заняла 7-8-е место на DreamLeague Leipzig Major
TNC заняла 7-8-е место и заработала 40 тысяч долларов и 450 очков DPC. Liquid в следующем раунде сыграет с Alliance.
Футбол
Дани Ольмо перешел из загребского «Динамо» в «РБ Лейпциг»
Политика
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Москва расценивает выдворение Болгарией российских дипломатов как откровенно недружественный шаг - МИД РФ Болгария не представила никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении российских дипломатов - МИД РФ.
Общество
Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения
Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг.
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли, двое оказались в больнице после столкновения трех легковых автомобилей в Воронеже.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Здоровье
В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
"По состоянию на полночь 24 января, в 29 провинциях и городах было зарегистрировано 1287 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 237 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 человек умер (39 человек в провинции Хубэй, 1 - в провинции Хэбэй, 1 - в провинции Хэйлунцзян)", - говорится в сообщении.
Здоровье
5 лучших продуктов для улучшения метаболизма назвала диетолог
Итальянский специалист Элизабетта Макорсини озвучила список лучших средств для разгона обмена веществ.
Общество
В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи
В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
Общество
Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и снегопаде
Снегопады, метели и умеренные морозы ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Культура
Ведущей нового реалити-шоу станет 3D Людмила Гурченко
Сделать Гурченко ведущей помогли технологии - нейронная сеть с искусственным интеллектом воссоздаст образ легендарной актрисы в формате 3D.
Гаджеты
Опубликованы официальные рендеры линейки Samsung Galaxy S20
До презентации Samsung остается около двух недель, но уже сейчас опубликовали официальные рендеры всей линейки Galaxy S20.
Космос
В России хотят создать флот дирижаблей для космонавтов
В России предложили построить флот дирижаблей, которые могут пригодиться для нужд Роскосмоса.
Общество
Индексация пенсий работающим пенсионерам будет восстановлена
Футбол
«ПСЖ» может обменять Паредеса в «Милан»
Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, выступающий за «Пари Сен-Жермен», может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Tuttosport.
Гаджеты
Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10
Известная компания Astra Linux сообщила о начале продаж прочного российского планшета под названием MIG T10.