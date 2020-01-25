Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием. По предварительным данным, у них грипп типа А, однако медики проверяют их на возможное наличие болезни, вызванной коронавирусом.

Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса

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