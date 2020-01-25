Здоровье

ИзвестияИзвестияПять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса

Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием. По предварительным данным, у них грипп типа А, однако медики проверяют их на возможное наличие болезни, вызванной коронавирусом.
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Обзор самых популярных новостей за 25 января

IrkutskMedia09:00

Общежитие БГУ закрыли на карантин

Иркутск Сегодня03:49

Общежитие БГУ в Иркутске закрыли на карантин из-за заболевших ОРВИ студентов

ИА Альтаир03:53

Пятерых китайских студентов госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус

ТАСС03:22

Общежитие Байкальского госуниверситета закрыли на карантин

ИрСити03:17

В Иркутске пятерых студентов из Китая отправили в больницу с подозрением на коронавирус

Интерфакс03:42

Общежитие БГУ закрыли на карантин из-за ОРВИ

Твой Иркутск02:44
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Теннис

Диего Шварцман: «Я прекратил общаться с Медведевым»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о взаимоотношениях с россиянином Даниилом Медведевым.
Спорт-Экспресс 02:52
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru 23 января в 11:18
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Биатлон

Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету на этапе КМ

Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых представят Россию в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
РИА Новости вчера в 11:45
Политика

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости 07:28
Происшествия

Экс-главу петербургского «Метростроя» отпустили под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего гендиректора петербургского ОАО "Метрострой" Николая Александрова, обвиняемого в растрате с ущербом в 178 миллионов рублей, и отпустил его под домашний арест, сообщили объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:45
Религия

В РПЦ рассказали, зачем нужны золотые купола

Отвечая на вопрос ведущей, почему православные храмы украшены золотом, архиереи носят богатое облачение, и не лучше ли было бы сэкономить на церковном убранстве, а вырученные деньги отдать бедным, митрополит Иларион отметил, что облачения и храмы составляют культурную ценность народа.
РИА Новости 10:12
Культура

Названы наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»

РИА Новости 10:22
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru 09:27
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Ведомости 06:29
Технологии

Ученые создали сверхтонкий сенсорный экран для смартфонов будущего

Ученые создали уникальный сверхтонкий сенсорный дисплей, который можно легко скрутить в трубочку.
Дни24 08:08
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала редкое фото 16-летнего сына Пети

Телеведущая Юлия Высоцкая показала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлен разговаривающий по телефону сын Андрея Кончаловского Петр.
Народные новости 06:58
Политика

Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коронавирус, распространившийся в Китае, провокацией США.
РИА Новости 06:36
Армия и оружие

В США подтвердили захват российского генерала в Сирии

Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
SM News 23 января в 11:44
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал расставание с Аллой Пугачевой и детьми

Отечественный шоумен Максим Галкин на видео показал, как Алла Пугачева и дети провожают его на работу.
Актуальные Новости вчера в 00:19
Общество

На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром

Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
РИА Новости 01:51
Игры

Геймдизайнер God of War поддержал перенос Cyberpunk 2077

Геймдизайнер God of War Кори Барлог (Cory Barlog) поддержал студию CD Projekt RED после появления неофициальной информации о переносе Cyberpunk 2077 из-за проблем с оптимизацией.
3DNews 23 января в 01:53
Здоровье

В России разработали методы диагностики нового коронавируса

Меньше семи дней понадобилось отечественным ученым для разработки метода диагностики нового коронавируса после опубликования его генетической последовательности, заявила главный государственный санитарный врач России Анна Попова 25 января в эфире программы «Вести в субботу».
Красная весна 06:57
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

РИА Новости 07:18
Шоу-бизнес

Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»

«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
StarHit.ru вчера в 12:00
Футбол

Фанаты «Барсы» и «Валенсии» подрались возле стадиона перед матчем

Sports.ru 08:47
Общество

Посольство назвало «шпиономанией» ситуацию с торгпредством в Японии

«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании», — говорится в тексте.
РБК 09:20
Хоккей

Гретцки захотел, чтобы Овечкин побил его рекорд

Телеканал 360° 08:16
Футбол

Дубль Влашича принес ЦСКА победу над ЛАСКом

Московский ЦСКА обыграл австрийский ЛАСК в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Кампоаморе, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.
Газета.Ru 08:22
Спорт

Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира

В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.
Вести.Ru 07:27
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 23 января в 18:13
Политика

Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси»

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
РИА Новости 08:51
Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии

Инженерам удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте более 3000 лет назад.
ToDay News Ufa вчера в 03:35
Происшествия

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

Известия вчера в 07:43
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