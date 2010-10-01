Третьего апреля состоялась видеоконференция с участием руководства РФС, РПЛ и клубов чемпионата россии. На заседании обсуждались вопросы продолжения сезона. Пять клубов выступили за досрочное завершение сезона и аннулирование его результатов.

Пять клубов РПЛ выступили за досрочное завершение сезона

Спорт день за днем

Политика Путин продлил нерабочий период на весь апрель Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Общество Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.

Происшествия В Туле задержаны два нарушителя режима самоизоляции В Туле задержаны два нарушителя режима самоизоляции Фото: пресс-служба Правительства Тульской области Один из них, вернувшись из-за рубежа, скрывался от полиции.

Здоровье В Курганской области подтвержден второй случай заражения COVID-19 Медики проверяют около 100 контактных лиц В Курганской области зафиксирован второй случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономика Российский миллиардер сравнил самоизолированных с уволенными Рыбаков рассказал, что такие массовые сокращения для России будут означать возвращение на уровень 2000-х годов по ВВП и падение доходов домохозяйств на 20-25 процентов.