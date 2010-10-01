Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuПять клубов РПЛ выступили за досрочное завершение сезона

Третьего апреля состоялась видеоконференция с участием руководства РФС, РПЛ и клубов чемпионата россии. На заседании обсуждались вопросы продолжения сезона. Пять клубов выступили за досрочное завершение сезона и аннулирование его результатов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Клубы РПЛ выступают за аннулирование сезона

REGNUM12:55

«Ахмат», «Сочи», «Рубин», «Урал» и «Крылья» – за обнуление сезона. РФС и топ-клубы – против

Sports.ru12:15

Пять клубов потребовали завершить чемпионат России прямо сейчас

Евро-футбол.ру10:57

Пять клубов РПЛ выступили за досрочное завершение сезона

Pravda.Ru08:47

На видеоконференции клубов РПЛ пять клубов предложили обнулить сезон

Спорт день за днем08:29

Пять клубов РПЛ настояли на немедленном завершении сезона

Metaratings08:26

Коллективного договора о сокращении зарплат и обнуления сезона не будет. Инсайды «СЭ»

Спорт-Экспресс08:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Общество

Тульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
REGNUM 13:08
Энергетика

Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сокращения нефтедобычи до уровня первого квартала 2020 года.
Газета.Ru 12:47
Происшествия

В Петербурге возбудили первое уголовное дело за фейки о коронавирусе

В Санкт-Петербурге возбуждено первое уголовное дело из-за недостоверной информации об эпидемии коронавируса, заявляют в организации "Правозащита Открытки".
Интерфакс 13:30
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Происшествия

Троих нарушителей карантина в Заполярье принудительно госпитализируют

В Мурманской области троих нарушителей карантина принудительно госпитализируют. Такое решение принял Октябрьский районный суд Мурманска.
Российская газета 13:07
Происшествия

Суд арестовал генерала МВД Бирюкова по делу о коррупции

Заместитель начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков был арестован Басманным судом Москвы по делу о коррупции.
Газета.Ru 12:02
Политика

Путин продлил нерабочий период на весь апрель

Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Инфорос 09:30
Происшествия

В Туле задержаны два нарушителя режима самоизоляции

В Туле задержаны два нарушителя режима самоизоляции Фото: пресс-служба Правительства Тульской области Один из них, вернувшись из-за рубежа, скрывался от полиции.
MySLO.ru 12:49
Общество

В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве

ТАСС 07:07
Музыка

Умер автор песни Ain’t No Sunshine и звезда соула Билл Уизерс

Lenta.ru 11:15
Шоу-бизнес

Принцу Гарри придется жить за счет Меган Маркл

Обеспечивать семью с маленьким ребенком придется Меган Маркл. Пара на время обосновалась в Лос-Анджелесе и сейчас находится в самоизоляции.
RuNews24.ru 07:26
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Экономика

Мир столкнулся с новой проблемой из-за коронавируса

Жители и власти стран по всему миру столкнулись с новой проблемой из-за коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 13:17
Общество

Собянин подтвердил, что москвичи могут ездить на личных машинах в условиях самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что москвичи могут передвигаться по городу на личных автомобилях в условиях самоизоляции для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 14:02
Общество

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Воронеж, 3 апреля 2020, 20:24 — REGNUM Режим самоизоляции на территории Воронежской области продлён до 30 апреля.
REGNUM 13:24
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

Российская газета 12:19
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье москвичам

В Ивановской области, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 13 заболевших COVID-19, один выздоровел; в Москве число случаев достигло 4149.
Ведомости 11:04
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Здоровье

В Курганской области подтвержден второй случай заражения COVID-19

Медики проверяют около 100 контактных лиц В Курганской области зафиксирован второй случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.
Правда УрФО 13:30
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Экономика

Российский миллиардер сравнил самоизолированных с уволенными

Рыбаков рассказал, что такие массовые сокращения для России будут означать возвращение на уровень 2000-х годов по ВВП и падение доходов домохозяйств на 20-25 процентов.
Lenta.ru 13:51
Армия и оружие

Эксперты Sohu рассказали, какую выгоду принесет России новый авианосец

Китайские военные эксперты в статье для издания Sohu прокомментировали намерение России построить авианосец.
ПолитРоссия вчера в 16:04
Здоровье

Зараженный главврач Коммунарки рассказал об осложнениях коронавируса

Ugpressa.ru 13:22
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Единоборства

Нурмагомедов продолжает подготовку к бою с Фергюсоном на UFC 249

Народные новости 03:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Российская премьер-лига
Профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России. В ней выступают 16 клубов. С момента основания называлась «Российская футбольная премьер-лига». В июле 2018 года была переименована в Российскую Премьер-Лигу с представлением нового логотипа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное