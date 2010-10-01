За два тура до окончания группового этапа «Манчестер Юнайтед», «Эспаньол», «Севилья», «Базель» и «Селтик» гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы. «Севилья» разгромила «Дюделанж» (5:2), выиграв четвертый матч подряд. «Базель» переиграл «Хетафе» (2:1) и набрал десятое очко.

Пять команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы

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