Футбол

Матч ТВМатч ТВПять команд обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы

Ф91 Дюделанж — Севилья
2 – 5
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Жози Бартель»
17′
Моанес Даббур
27′
Мунир Эль-Хаддади
Кобе Колс
32′
33′
Мунир Эль-Хаддади
36′
Моанес Даббур
Райан Клапп
Бертину Кабрал Барбоза
46′
Сабир Бугрин
Том Шнель
46′
51′
Нолито
Люк де Йонг
51′
Оливер Торрес
Франко Васкес
56′
Жоан Жордан
61′
Жоан Жордан
Фернандо
67′
Мунир Эль-Хаддади
Данел Синани
69′
Данел Синани
80′
Доминик Штольц
Корантин Лави
85′
За два тура до окончания группового этапа «Манчестер Юнайтед», «Эспаньол», «Севилья», «Базель» и «Селтик» гарантировали себе выход в плей-офф Лиги Европы. «Севилья» разгромила «Дюделанж» (5:2), выиграв четвертый матч подряд. «Базель» переиграл «Хетафе» (2:1) и набрал десятое очко.
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