Пять месторождений «Укргаздобычи» истощены более чем на 80%

Общество Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.

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Гаджеты Cyberphone — самый необычный iPhone в мире. Это как Tesla Cybertruck в мире смартфонов Как можно догадаться из названия, Caviar решила сыграть на ажиотаже вокруг новейшего пикапа Tesla. iPhone в версии Cyberphone выглядит столь же футуристично на фоне других смартфонов, как пикап Tesla на фоне других серийных машин.

Политика Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.

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Авто DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.