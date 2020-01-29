Энергетика
КоммерсантъПять месторождений «Укргаздобычи» истощены более чем на 80%
Уровень истощенности пяти крупнейших месторождений «Укргаздобычи» превысил 80%, сообщается в Facebook нефтегазовой компании.
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Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Общество
Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра
Группа чешских программистов за два выходных дня бесплатно сделала сайт, на который власти планировали потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро).
Недвижимость
Названы города России с самым доходным жильем
Названы города России, где можно выгоднее всего сдавать квартиру.
Общество
Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Хоккей
Защитника «Адмирала» удалили до конца матча за атаку арбитра
Как сообщает "Чемпионат", в третьем периоде поединка был удален защитник хозяев Александр Осипов до конца матча.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Религия
Всеволод Чаплин похоронен на Троекуровском кладбище
Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище. 51-летний Всеволод Чаплин умер 26 января у входа в храм.
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной в своей истории выручке за квартал
Корпорация Apple сообщила о рекордной выручке в первом квартале 2020 финансового года: $91,8 млрд (на 9%).
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Гаджеты
Cyberphone — самый необычный iPhone в мире. Это как Tesla Cybertruck в мире смартфонов
Как можно догадаться из названия, Caviar решила сыграть на ажиотаже вокруг новейшего пикапа Tesla. iPhone в версии Cyberphone выглядит столь же футуристично на фоне других смартфонов, как пикап Tesla на фоне других серийных машин.
Общество
В Петербурге на воду спустили противоминный тральщик «Яков Баляев»
В Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) на воду спустили корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев".
Футбол
«Спартак» интересуется нападающим сборной Буркина-Фасо
В поле зрения 22-кратных чемпионов страны угодил нападающий сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре.
Политика
Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине
Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ
Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
Общество
В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Технологии
Составлен список лучших антивирусов для Windows 10
Составлен рейтинг антивирусов для работы под управлением Windows 10.
Политика
Путин впервые прокомментировал вспышку коронавируса
Владимир Путин призвал правительство, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор сделать все возможное, чтобы не допустить распространение коронавируса 2019-nCoV в России.
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10
Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
Авто
DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за стоимости газа на Украине
Советник украинского президента Игорь Новиков нецензурно отреагировал на закупленное "Нафтогазом" топливо и газ.
Происшествия
Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань
Самолет авиакомпании Juneyao Airlines вылетел в 19.55 по местному времени из аэропорта Осаки и должен был прибыть в Шанхай в 21.30, однако с учетом эпидемиологической ситуации и по просьбе туристов, авиакомпания получила разрешение у властей изменить маршрут в воздушном пространстве Китая.