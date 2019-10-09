Армия и оружие

Политика СегодняПолитика СегодняПять мирных сирийцев погибли в результате турецких обстрелов

«Погибли трое наших военнослужащих, также пять мирных жителей потеряли жизни, десятки мирных жителей ранены в результате массированного турецкого обстрела гражданских районов по всей линии границы», - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В Сирии пять мирных жителей погибли при турецких обстрелах

РИА Новости14:57

Сирийские курды обвинили Турцию в смерти двоих мирных жителей

Газета.Ru11:38

В Сирии заявили о пяти погибших гражданских при обстрелах Турцией

Московский Комсомолец15:08

Озвучено число жертв среди мирных жителей в Сирии из-за операции Турции

Взгляд.ру14:54

Сирийские курды рассказали о потерях от действий военных Турции

REGNUM15:17

СМИ: семь курдских бойцов убиты в результате атак турецкой армии

ТАСС11:41

Пять мирных жителей погибли в Сирии при турецких обстрелах

Известия15:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Авто

Euro NCAP разбил в краш-тестах 4 новинки мирового автопрома

Актуальные Новости 13:23
Общество

Дочка Джоли превращается в копию отца

Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру вчера в 12:00
Армия и оружие

Началось: Турция нанесла авиаудар по Сирии

Утро.ru вчера в 09:47
Происшествия

Уволенному по «делу Голунова» полицейскому отказались дать второй шанс

Бывшему сотруднику полиции Роману Феофанову, уволенному из-за несоблюдения регламента работы при задержании журналиста Ивана Голунова, отказали в восстановлении на службе.
Lenta.ru 15:55
Авто

Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения

Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Автоновости дня 03:57
Происшествия

Подмосковного полицейского уволили за секс с 13-летней школьницей

Газета.Ru 11:25
Шоу-бизнес

Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

Телепрограмма.pro утверждает, что с ее редакцией связался очевидец выписки Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра».
Вести Подмосковья 01:18
Происшествия

Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца

Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru вчера в 08:04
Футбол

Стефано Пиоли возглавил «Милан»

Спорт-Экспресс 06:12
Футбол

Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни

«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
ProstoProSport 13:15
Политика

В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения

DP.RU 07 октября в 07:23
Политика

Глава МИД Украины допустил полный отказ Киева от Донбасса

Министр иностранных дел Украины Пристайко заявил, что видит три варианта развития ситуации в Донбассе.
ИА Новороссия вчера в 02:30
Армия и оружие

Турция начала наземную фазу военной операции в Сирии

Российская газета 16:00
Авто

В Японии нашли склад, где Nissan Skyline стоит дешевле нового iPhone

Фанаты Nissan Skyline отыскали в Японии магазин подержанных автомобилей Trust Kikaku, где эти модели из частных коллекций в идеальном состоянии можно купить дешевле, чем 11-й iPhone.
Letnews.ru 15:43
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Гаджеты

Создатель Android представил смартфон нового типа

UfacityNews.ru 15:01
Политика

Саакашвили назвал пресс-конференции Порошенко постановками

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что при президентстве Порошенко все его пресс-конференции были постановочными, украинским телеканалам выдавали рекомендации по тезисам и темам эфиров, а также списки гостей, которых нельзя приглашать.
РИА Новости 13:13
Наука

Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи

Газета.Ru 06:24
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала кольцо экс-короля Малайзии

Еще недавно Оксана Воеводина заявила, что требует от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии, огромных алиментов и недвижимость в Лондоне и Москве.
Телепрограмма вчера в 09:21
Происшествия

Установлена личность открывшего стрельбу у синагоги в Германии

Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу возле синагоги в немецком Галле. Об этом стало известно еженедельнику Spiegel.
Lenta.ru 14:58
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.
RT на русском 15:20
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

РИА Новости 09:54
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 07:00
Политика

Путин уволил своего советника Глазьева

Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Политика

Минюст признал фонд Навального иностранным агентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Космос

Ракета «Протон-М» с зарубежными спутниками стартовала с Байконура

Известия 06:50
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM вчера в 04:28
Политика

В США арестован сотрудник разведки, передавший секретные данные в СМИ

В США арестован сотрудник военной разведки, обвиняемый в передаче секретной информации журналистам, сообщает 9 октября издание The Hill со ссылкой на заявление минюста США.
REGNUM 15:37
Игры

Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го

Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Мир фантастики вчера в 08:56
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке части базы данных абонентов

Представители "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщили об утечке части базы данных абонентов домашнего Интернета, датированные 2017-м годом.
РЕН ТВ 06 октября в 12:46
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное