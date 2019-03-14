Армия и оружие
РИА НовостиВ Сирии пять мирных жителей погибли при турецких обстрелах
По меньшей мере пять мирных жителей погибли, десятки пострадали в результате обстрелов приграничных районов в Сирии со стороны Турции, сообщила пресс-служба "Сирийских демократических сил" (SDF).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 19:14, Ашберн
Политика
Трамп высмеял Байдена, призвавшего объявить президенту импичмент
Президент США Дональд Трамп высмеял своего возможного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, который призвал объявить президенту импичмент.
РИА Новости 14:47
Армия и оружие
Помпео: США не давали «зеленый свет» Турции на операцию в Сирии
США не давали Турции "зеленого света", - подчеркнул Помпео.
ТАСС 18:22
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени»
Телепрограмма 08:44
Гаджеты
В Windows 10 разрешили звонить с Android-смартфона
Компания Microsoft включила в состав превью-сборки Windows 10 (18999), предназначенной для участников программы тестирования Insiders, функцию маршрутизации звонков с Android-смартфона.
Вести.Хайтек 12:59
Футбол
Гвардиола пообещал уйти из «Манчестер Сити» в случае неудач
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал испанским журналистам, что в случае провала и неудач с «горожанами», он не будет ждать подходящего момента, а сразу же покинет английскую команду — Председатель совета директоров «Манчестер Сити» в курсе, что я уйду, если что-то пойдет не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата.
Sportbox.RU 04:12
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru вчера в 06:57
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Музыка
Fatboy Slim замиксовал речь Греты Тунберг со своим популярным треком
Популярный британский диджей Fatboy Slim (Норман Кук) замиксовал на своем концерте знаменитую речь школьницы из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН.
Ридус 07:56
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника президента
Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
Коммерсантъ 11:13
Шоу-бизнес
Анне Хилькевич поставили диагноз «анорекия»
7Дней.ру 13:30
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости 18:20
Гаджеты
Флагманский процессор Snapdragon 865 могут представить в ноябре
По его данным, Snapdragon 865 могут представить в ноябре. Напомним, что Snapdragon 855 был представлен в начале декабря.
Astera 14:48
Футбол
Сборная Аргентины ушла от поражения в товарищеском матче с Германией
Игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Германии голы забили Серж Гнабри (15-я минута) и Кай Хавертц (22), у аргентинцев отличились Лукас Аларио (66) и Лукас Окампос (85), который провел свой дебютный матч за национальную команду.
РИА Новости 16:51
Политика
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Газета.Ru 10:54
Футбол
Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната обнявшего футболистку за грудь
Скандальная история случилась после товарищеского матча между женскими командами «Тигрес» и «Хьюстон Дэш».
Спорт-Экспресс 18:36
Культура
Выставка «Импрессионизм и испанское искусство» открывается в Москве
Выставка "Импрессионизм и испанское искусство", объединившая работы 18 испанских художников, открывается в Музее русского импрессионизма в четверг.
ТАСС 17:21
Здоровье
Каждый пятый россиянин лечит простуду бульоном и чаем с малиной
Почти каждый пятый россиянин (17%) справляется с простудой с помощью чая с малиной и куриного бульона, не прибегая к лекарствам.
Life.ru 02:51
Футбол
Наставник сборной Шотландии: Дзюба высказался отлично о журналистах
Артём высказался отлично, и он рассказал также о российских болельщиках.
Чемпионат 14:51
Здоровье
В Минздраве предложили запретить продажу вейпов несовершеннолетним
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о необходимости запретить продажу вейпов молодым людям, не достигшим совершеннолетия, передает ТАСС.
РЕН ТВ 11:18
Игры
Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го
Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Мир фантастики вчера в 08:56
Наука
В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
Faktom 07 октября в 07:42
Кино
Культовый сериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон
Руководство американской телевизионной компании AMC Networks объявило о том, что сериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
REGNUM 02:13
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Авто
Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний
Mercedes-Maybach GLS удалось запечатлеть фотошпионам во время прохождения испытаний.
Car.ru 03:31