По меньшей мере пять мирных жителей погибли, десятки пострадали в результате обстрелов приграничных районов в Сирии со стороны Турции, сообщила пресс-служба "Сирийских демократических сил" (SDF).

В Сирии пять мирных жителей погибли при турецких обстрелах

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